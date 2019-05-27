فيلم علاء الدين يتصدر الإيرادات

تصدر فيلم الخيال الجديد ” علاء الدين ” إيرادات السينما الأمريكية بمطلع الأسبوع مسجلا أرباحا بقيمة 86.1 مليون دولار ليحتل المركز الأول بالإيرادات .

ويتراجع فيلم ” جون ويك : الجزء الثالث ، بارابيليوم ” إلى المركز الثاني .. واحتل المركز الثالث فيلم ” المنتقمون : لعبة النهاية ” .. وبالمركز الرابع فيلم الفانتازيا ” بوكيمون : المفتش بيكاتشو ” .. وبالمركز الخامس جاء فيلم الرعب الجديد ” براتيبيرن ” .

وأبطال فيلم علاء الدين هم : مينا مسعود ، ويل سميث ، نعومي سكوت ، مروان كنزاري .. ومن تأليف ” جون أوجوست ” و ” جاي ريتشي ” .. ومن إخراج ” جاي ريتشي ” .

وتدور أحداث الفيلم حول القصة الكلاسيكية الشهيرة حيث يجوب علاء الدين طرقات مدينة كبيرة مزدحمة مع صديقه القرد ” آبو ” حتى يصادف الأميرة ياسمين ويقع في غرامها لكنه يذهب إلى السجن ويتورط في مؤامرة لحكم الأرض .