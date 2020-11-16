سخرت الاعلامية الكويتية مي العيدان من قصة انفصال الفنان المصري تامر حسني عن زوجته الفنانة المغربية المعتزل بسمة بوسيل واصفة الامر بأنه “فيلم هابط”.

وقالت مي العيدان، في مقطع فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواص الاجتماعي، عن اعلان بسمة بوسيل خبر انفصالها عن زوجها تامر حسني ثم تراجعها “شو هالفيلم الهابط الرخيص الأسوء من افلام 2020؟ “.

وتابعت مي العيدان “عندكم مشاكل شخصية بين بعضكم البعض خلوها بينكم والمتابعين على السوشيال ميديا شكوا مو قد تنشرون خبر لا تنشرونه ما حد ميت عليكم”.

توقعت مي العيدان ان يتم طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل في نهاية الامر قائلة “اول عثاني ستطلقون لأن زواج الفنانين مع بعض عمره ما استمر لعدة اعتبارات لأنه زواج لاهداف واضحة ودائما ضحايا هذه الاختيارات يكونون الاطفال”.

واتهمت مي العيدان تامر حسني وبسمة بوسيل بأن هدفهما من هذا الاعلان كان مجرد تصدر الترند وقالت “تامر حسني اخر فيلم عندك ما نجح واغانيك ما عادت تحقق نجاح مثل قبل فقلت يالله خلينا نسوي شيء نتصدر فيه السوشيال ميديا حتى لو على حساب خصوصيتي “.

يذكر أن حساب يحمل اسم بسمة بوسيل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كان قد نشر رسالة تشير إلى عودة تامر حسني وبسمة مرة آخرى بعد إعلان الانفصال دون ان يتم تأكيد ذلك بشكل رسمي غير أن عدد من المصادر المقربة منهما تحدثت عن محاولة الصلح وإنهاء الخلاف وحل المشاكل.

وكانت بسمة كتبت عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على إنستجرام : “لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل احترام سواء في صور أو فيديوهات ياريت تبطلوا تبعتولي حاجة عشان مش فارقلي أي صور.. وكمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع”.

وتزوج الفنان تامر حسني، من بسمة بوسيل في عام 2012 بعدما لمع نجمها في برنامج المسابقات “ستار أكاديمي”، ولكن بعد الزواج فضّل تامر أن تبتعد زوجته بسمة عن مجال الغناء، وظل يساندها في مجال الماكياج والأزياء.