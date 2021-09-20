خرجت الفاشنيستا الكويتية فينيسيا المعروفة باسم ”أم ريان“ بمقطع فيديو قدمت من خلاله الاعتذار الى الفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب وعاتبتها في نفس الوقت، عقب السجال الأخير الذي دار بينهما عبر السوشيال ميديا، بسبب تنمر الأولى على شكل جسد الثانية الذي تغير بشكل ملحوظ إثر عمليات التجميل.

وبدأت فينيسيا مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في ”سناب شات“ بمعاتبة مروة راتب حيث قالت ”أنا ما ذكرتها بالاسم لكن اللبيب من الإشارة يفهم، انت حطيت نفسك بقالب ما خليت أحد ما تكلم عليك ماكو احد ما سوا فاصل كوميدي عليك، ليش اخترتني انا ليش جيت علي انا من دون الناس كلهم“.

وأضافت فينيسيا أنها ليست الوحيدة التي قلدت حيث أن هناك شباب قاموا بالتقليد ،إلا أنها الوحيدة التي كانت سبباً بانتشار الصور.

وأشارت فينيسيا إلى أنها قررت بعد استشارة المقربين منها الخروج ”للاعتذار“، وتأكيدها أنها ترفض التنمر أو الاستهزاء بأي شخص كما أنها ترفض العنصرية.

وأوضحت الفاشنيستا الكويتية أن الاعتذار ليس ضعفا أو انكسارا، إلا أنها لا تحب ”المشاكل“ والدخول بقضايا ومحاكم ومحامين.

وتابعت في حديثها أن من واجبها ونزولاً عند نصيحة متابعيها تقديم الاعتذار، والتأكيد بأنها لم تتقصد بذلك الحصول على شهرة.