احتفلت دانا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني بخطوبتها على البحر في إسبانيا، بمشاركة بعض الأصدقاء المقربين لها ولخطيبها.

ابنة عاصي الحلاني تتلقى عرض زواج

حيث نشرت فيديو على حسابها على “إنستجرام” بعدما قام حبيبها بالتقدم لخطبتها على طريقة رومانسية، لتوافق على طلبه بسعادة كبيرة.

واحتفل النجم اللبنانى عاصى الحلانى مؤخرًا بزفاف ابنته الفنانة ماريتا الحلانى على كميل أبى خليل بحضور الأهل والأصدقاء، وشهد الحفل لحظات مؤثرة للنجم اللبناني، حيث لم يتمالك نفسه من البكاء قبل تسليم ابنته لعريسها، وظهر ذلك في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

كيف تفاعل الحلانية مع خطوبة الابنة الوسطى

على الرغم من إعلان دانا الحلاني موافقتها على الزواج من حبيها آلان سعد بعد عرض رومانسي بين أصدقائهما على شاطئ البحر، لم يبارك لها والدها النجم عاصي الحلاني بعد عبر السوشيال ميديا، على عكس باقي أفراد عائلته.

ويبدو أن إعلان ابنته لخطوبتها يتزامن مع إطلاق أحدث أغانيه التي تحمل عنوان “عالدحيّة”، حيث فضّل عاصي تأجيل مباركته لابنته على السوشيال ميديا والترويج للأغنية الجديدة التي أصدرها قبل ساعات من خلال تغريدات على موقع “أكس”، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

من جهتها، عبّرت كوليت، زوجة عاصي عن سعادتها بخبر خطوبة ابنتها، ونشرت صورة عبر “إنستجرام” ظهرت فيها دانا وعلى رأسها تاج يحمل كلمة “العروس”، وكانت تستعرض خاتم الخطوبة وبجانبها يقف العريس، وعلّقت على الصورة قائلةً: “مبروك أميرتي الجميلة”.

كذلك فعلت شقيقتها المغنّية ماريتا التي اكتفت بإعادة نشر الصورة نفسها عبر خاصية “الستوريز” في “إنستجرام“، معلنةً من خلالها خطوبة شقيقتها الصغرى.

أما الوليد الذي يقوم بجولة غنائية في أميركا فأعاد نشر مقطع مصوّر من عرض الخطوبة، وعبّر عن سعادته بالأمر من خلال الإيموجي التي أضافها إلى المقطع.

مَن هى دانا الحلاني؟

ودانا هى الأبنة الوسطى للفنان عاصي الحلاني، وانتشرت صور لها من خطوبتها، أمام البحر في إسبانيا وقد سبق وتعرف الجمهور على شقيقتها الكبرى ماريتا عاصي الحلاني، والتي تمتلك صوتَا عزبًا مثل والدها، ولكن دانا الأبنة الوسطى لعاصي الحلاني اختارت طريقًا مختلفًا عن أشقاءها الذين اختاروا طريق الفن مثل والدهم، وأصبحت «شيف».

نشرت أولًا مقطع فيديو لتوثيق “قصة الحب”، واللافت أنها اختارت في الخلفية أغنية للنجمة الأمريكية تايلور سويفت، وبعدها وضعت أول جلسة تصوير رسمية للخطوبة، وعلّقت عليها عبر حسابها على إنستجرام قائلة: “نبدأ اليوم وللأبد”.

وعبّرت كوليت، زوجة عاصي الحلاني عن سعادتها بالخبر ونشرت صورة لدانا وخطيبها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلّقت عليها قائلة:”مبروك أميرتي الجميلة”.

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