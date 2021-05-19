نشر الممثل السوري ​قصي خولي​ صورة جديدة تجمعه بإبنه في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكان يتنزه برفقته وسط الطبيعة بلقطة عفوية لافتة، وأرفق خولي الصورة بتعليق كتب فيه:”الآباء،مثل الأمهات ، لا يولدون. ينمو الرجال إلى آباء ، والأبوة هي مرحلة مهمة للغاية في تطورهم- ديفيد م. جوتسمان الله يحمي اطفال العالم”.

يذكر أن آخر أعمال قصي مسلسل “2020” الذي شارك بطولته الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ورندة كعدي وكارمن لبس وعدد من الممثلين، وكان قصي قد عبر قبل أيام عن محبته الكبيرة للممثل اللبناني فادي إبراهيم، بعد أن شاركا سوياً في بطولة مسلسل “عشرين عشرين”، ووصف قصي فادي بـ”المخضرم”.

Fathers, like mothers, are not born. Men grow into fathers, and fathering is a very important stage in their development.”– David M.Gottesman

الآباء،مثل الأمهات ، لا يولدون. ينمو الرجال إلى آباء ، والأبوة هي مرحلة مهمة للغاية في تطورهم- ديفيد م. جوتسمان الله يحمي اطفال العالم pic.twitter.com/9GeBAJL2WI — Kosai Khauli - (@kosai1khauli) May 18, 2021