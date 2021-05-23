أكدت الفنانة المصرية ” آثار الحكيم ” في مداخلة هاتفية لها ببرنامج ” الستات مايعرفوش يكدبوا ” عن عدم وجود أي نية للتراجع عن قرارها باعتزال الفن والعودة إلى التمثيل مجددا .

حيث أشارت آثار الحكيم إلى أن قرارها اعتزال التمثيل مر عليه أكثر من عشر سنوات وعلقت على ذلك قائلة : ” ربنا يثبتنا جميعا .. اللهم الثبات ” .

وأضافت أنها منقطعة عن أي عمل فني أو حتى ظهور تلفزيوني منذ سنوات طويلة بما في ذلك المداخلات الهاتفية مع البرامج والتي لا توافق إلا على القليل منها إذا تطلب الأمر أو يكون هناك موقفا يستدعي ذلك مثل خبر وفاة الفنان ” سمير غانم ” الذي دفعها لإجراء هذه المداخلة .

وحرصت آثار الحكيم على نعي الفنان الراحل مشيرة إلى أنه أول من طلب منها خوض التمثيل وكان سببا في تقديمها إلى المخرج الراحل ” رياض العريان ” في بداية مشوارها الفني إلى جانب عدد آخر من الوجوه الجديدة حينها وكان من بينهن : الفنانة ” عفاف شعيب ” والفنانة ” سمية الألفي ” .

وأعربت الفنانة المعتزلة عن خوفها وقلقها على الفنانة ” دلال عبد العزيز ” عند معرفتها بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم فقالت : ” أنا مرعوبة على دلال وحزينة للغاية لفقدان أسرته وبناته لأب حنون ” .