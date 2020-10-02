بعد عودة النجم عمرو دياب من رحلته إلى المملكة العربية السعودية، والتي سافر إليها لإحياء اليوم الوطني للمملكة، ظهر برفقة زوجته الفنانة دينا الشربيني وعدد من أصدقائهما الفنانين، منهم النجمة الكبيرة يسرا والفنانة غادة عادل وعمرو منسي المدير التنفيذى لمهرجان الجونة، خلال مشاركتهم في إحدى السهرات، وكان هذا أحدث ظهور للنجمين معاً.

يُذكر أن الجهة القائمة على تنظيم حفل “الهضبة” عمرو دياب في السعودية، والتي تأتي ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي، كانت قد أعلنت تأجيله إلى وقت يحدَّد لاحقاً، حرصاً على سلامة الجميع.

وقالت الجهة القائمة على تنظيم الحفل، فى بيان نشرته عبر صفحتها في “فيسبوك، وأعادت صفحة “الهضبة” مشاركتها: “حرصاً منا على سلامة الجميع، فقد تقرر تقليص عدد حضور حفل الفنان عمرو دياب، للحد الأدنى، ولأن الحفل غير منقول تليفزيونياً، فقد تقرر تأجيله لموعد قادم بإذن الله”.

من ناحية أخرى، حقق كليب “أماكن السهر” لعمرو دياب أكثر من 15 مليون مشاهَدة منذ طرحه قبل شهر عبر قناته الرسمية في “يوتيوب” وكل صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصوير الكليب في الساحل الشمالي، ومشاركة زوجته دينا كموديل فيه، إضافة إلى عدد آخر من الأصدقاء.