نشر الفنان المصري ” علي الحجار ” مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من احتفاله بعيد زواجه ال 18 .

وظهر علي الحجار في الصور ومقطع الفيديو برفقة زوجته وأولاده ” جنى ويوسف ” وأمامهم تورتة الاحتفال .

وكتب في تعليقه عليها معبرًا عن حبه لهم قائلا : ” من الساعة دي ليالي النوح مولية وم السعادة لياليّ ملالية والدنيا في إيديا بسماها وأراضيها وبشمسها وبقمرها اللي انجلي ليا .. 18 سنة احتفالنا الصغير بعيد زواجي مع ثروتي الحقيقية ” .

https://www.facebook.com/AliElhaggar.Official/videos/4120517397970144/?t=30