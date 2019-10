في أحدث ظهور له .. سمير غانم برفقة عارضة أزياء برازيلية شهيرة

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

@voguearabia ❤️ Comedy legend #samir_ghanem & the gorgeous @adrianalima VogueArabia #TheHappyIssue #SamirGhanem Editor in Chief: Manuel Arnaut (@mrarnaut) Photographer: Elizaveta Porodina (@elizavetaporodina) Fashion Director: Katie Trotter (@katieellentrotter) Samir Ghamen's stylist: Yasmine Eissa (@yasmineeissa) Hair: Sadek L (@hairbysadek) Make up: Min Kim (@minkimmakeup) Production: SNAP14 (@snapfourteen) Set Designer: Mona Mekawwi (@monamekkawi) Special thanks to Four Seasons Cairo at The First Residence (@fscairofr) Shot on location at Big Bear Studio, Cairo