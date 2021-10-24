أعربت الفنانة ” أسما شريف منير ” عن مرورها بحالة نفسية سيئة هي الأسوأ على حد وصفها في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام والتي وجهت من خلاله أيضا رسالة إلى إبنتها التي تعتبرها هي الدعم والسند لها لتجاوز الأزمات والصعاب التي تمر بها .

وتضمن المنشور مجموعة من الصور تجمعها بإبنتها كتبت في تعليقها عليها : ” بنتي حبيبتي .. عدينا بحاجات كتير مع بعض ولسه هنعدي .. إجمدي معايا وخلينا في ضهر بعض ..وأنا أوعدك إن ربنا كتبلنا إحنا الاتنين عوض وحياة حلوة اوي بكرة تشوفي ” .

وأضافت أسما شريف منير : ” مع إني بكتب الكلام ده وأنا في أسوأ حالاتي النفسية بس رغم كده عمري ما بيأس من رحمة ربنا وعندي يقين إن عوضه خير واللي جاي أحلي وأحن علينا ” .