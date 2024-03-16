فاجأ المايسترو المصري هاني فرحات جمهوره بإعلان خطوبته إلى البروديوسر دنيا جمعة، حيث تمت الخطوبة في الأيام الأولى من شهر رمضان، وبحضور عدد من أفراد أسرتيهما والمقرّبين.

من هي دنيا جمعة؟

دنيا جمعة هي منتجة والمدير التنفيذي لـ مهرجان الموسيقى العربية.

بالإضافة إلى أنها مشرفة على العديد من الحفلات الكبرى في الوطن العربي.

ومازح الجمهور هاني فرحات معلّقين على خبر الخطوبة بأنه قد أنهى فترة العزوبية، وتخلّى عن لقب أشهر عازب في الوطن العربي.

المايسترو هاني فرحات

هاني فرحات هو من أكثر الموسيقيين شهرة ونجاحًا، حقق نجاحات متتالية وتوسعت شهرته كأحد من أهم الموسيقيين في الوطن العربي كما يثق فيه عدد كبير من النجوم الذين يعتمدون عليه في حفلاتهم لضمان خروج الحفل بأفضل صورة من بينهم أنغام وأصالة وغيرهن.

ووصلت نجاحات فرحات إلى الوطن العربي بأكمله خاصة بعد الأفكار المبهرة والنجاحات المتعددة في السعودية وغيرها من الدول العربية.

هاني فرحات والسعودية وتركي آل الشيخ

من جانبه، حرص تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بـ السعودية على تهنئة المايسترو هاني فرحات وارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني.

ونشر “تركي” صور من كواليس ارتباط المايسترو هاني فرحات عبر صفحته الرسمية علي “فيسبوك” وعلق: “مبروك حبيبي المايسترو الكبير هاني فرحات وربنا يوفقك”.

وكشف الإعلامي عمرو أديب مطلع العام الجاري عن منح المايسترو هاني فرحات الجنسية السعودية وعلق: “أبارك للموسيقار الموهوب هاني فرحات بمنحة الجنسية السعودية لما قدمه من فن عظيم”.

آخر حفلات هاني فرحات

يّذكر أن هاني فرحات أحيا في الأيام الماضية حفلاً متميزاً مع المطربة مي فاروق في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث كان قد قال في تصريحات: “نجحنا في الجمع بين الأصالة والموسيقى العصرية بشكل استثنائي، وأوجّه الشكر الى المطربة مي فاروق، وهيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية”.

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