استضاف الإعلامي حسام المراغي في برنامج “شارع النهار” المعروض على قناة “النهار” ‏عائلة الفنان الراحل يونس شلبي، حيث خطفت «سارة» إبنة يونس شلبي الانظار بظهورها الأول في الإعلام بصحبة والدتها، لتتحدثا عن الراحل وذكرياتهما معه، أما المفاجأة فكانت اكتشاف جمال صوتها.

وكشفت «سارة» أن والدها كان يكره الصوت العالي والشقاوة وعدم المذاكرة، وأن هذه الأشياء هي التي كانت ‏تغضبه من أولاده، كما أكدت أنه لم يكن يرحب بدخول أي من أولاده إلى الوسط الفني، لأن مجال الفن مشقة ‏على الفنان الذي يتعب في عمله فلا يهنأ ولا يرتاح.‏

وأهدت سارة يونس شلبي أغنية “تملي في قلبي” للفنان محمد فوزي، إلى والدها وقالت إنها كانت تغنيها له ‏دائمًا في حياته، وكان يسعد بها.

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يُذكر عن الفنان القدير يونس شلبي أنه يعد واحدًا من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، وله العديد من الأدوار المميزة التي ترك من خلالها بصمة كبيرة في أذهان عدد كبير من الأجيال، وتعد أهم أعماله الفنية مسرحية “مدرسة المشاغبين” مع سعيد صالح وعادل إمام وعدد آخر من النجوم،

المسرحية التي حققوا من خلالها نجاحاً غير مسبوق، ويعتبرها الكثيرين أهم مسرحية في تاريخ المسرح المصري، كما شارك أيضا في بطولة مسرحية “العيال كبرت” بجانب حسن مصطفي وكريمة مختار وسعيد صالح وأحمد زكي، وحققوا من خلالها أيضاً نجاح منقطع النظير ،ومازالت تنال إعجاب الجمهور وتشهد أعلي نسب المشاهدات حتى يومنا هذا عند عرضها علي الشاشات .

وعلي مستوي السينما هناك الكثير من الأفلام المميزة للفنان يونس شلب فشارك في نحو 77 فيلماً سينمائياً، أشهرها “العسكري شبراوي”، و”رجل في سجن النساء” و”ريا وسكينة”، “مغاوري في الكلية”، و”الشاويش حسن” وأمير الظلام “والفرن” و” 4-2-4 ” إضافة إلى مسلسل الأطفال الرمضاني “بوجي وطمطم” الذي ظل يعرض على مدى سنوات.

في الأول من شهر نوفمبر/ 2007 تدهورت الحالة الصحية ليونس شلبي، وفي 12 نوفمبر لفظ الفنان الكوميدي أنفاسه الأخيرة ليفارقنا عن عمر ناهز 66 عاما، تاركا وراءه سجلا حافلا من أروع وأمتع ما أنتجته الكوميديا المصرية.

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