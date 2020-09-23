تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو حديثاً ظهرت فيه ليلي ابنة الفنانين أحمد حلمي ومنى زكي في إطلالة تعتبر نادرة بها. وبدا أنها أصبحت شابة جميلة وأنها عملت على صبغ بعض خصلات شعرها بلون البلاتين الجذاب.

ولفتت الأنظار بتراقصها على أنغام أغنية أجنبية وهو ما أطلق موجة من التعليقات على تلك الحسابات. وركز بعضها على جمال الشابة فيما أشارت أخرى إلى عفويتها وطرافتها وتساءل المتابعون عما إذا ورثت خفة الدم عن والدها الذي برز في أكثر الأعمال الكوميدية شهرة في مصر والعالم العربي.

ويشار إلى أن ليلي لا تقف كثيراً أمام الكاميرات وكان آخر ظهور لها خلال حفل أقامته النجمة الأميركية جينيفر لوبيز في مدينة العلمين الجديدة في الساحل ‏الشمالي في شهر آب (أغسطس) 2019.

ويذكر أو والدها كشف خلال مقابلة أُجريت معه ضمن حلقة من برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدّمه الفنانة القديرة إسعاد يونس على شاشة ة DMCشرطاً فرضه عليه والد زوجته حين تقدم لخطبتها. وأشار إلى أنه أراد أن تعيش ابنته بمستوى جيد، مضيفاً أنه طلب منه أن ينفذ وعداً بعدم البقاء معها بمفردهما وبعدم الخروج إلا مع الأصدقاء مرحّباً به في المنزل.



