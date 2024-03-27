شاركت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك مع متابعيها عبر إنستجرام صورا لها جمعتها مع والدتها في ظهور نادر لها.

وظهرت باميلا مع والدتها من داخل صالون التجميل، حيث فاجأت الجميع لأنها لا تزال صبية جميلة، مشيدين بأنها تحافظ على جمالها رغم تقدمها في العمر.

والدة باميلا الكيك

من جهة اخرى، شبّه العديد من المتابعين نجمة كريستال بوالدتها لولا اختلاف لون الشعر، اذ ان باميلا ظهرت بشعر اسود في حين ان باميلا لطالما ظهرت بالشعر الاشقر.

باميلا الكيك ووالدتها

كما كانت نشرت باميلا قبل ايام، مقطع فيديو جمعها بوالدتها، احتفالا بعيد الام، ظهرت فيه الى جانب والدتها في السيارة وهما تغنيان، وارفقت باميلا الفيديو بتعليق كتبت فيه: ” مع تاج راسي بحبك ماما”.

باميلا الكيك

ووقعت الفنانتان “باميلا كيك” و”مرام على” ضحية الحلقة السادسة من برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر .

وأسقط رامز جلال الفنانتين فى غرفة واحده قائلا:” هتبطلوا تعملوا الأدوار اللى بتسخن الرجالة على زوجاتهم، أنتوا عاملين قلق ولازم تغيروا الأدوار دي”.

وأطلق رامز جلال “كلبا شرسا” على الفنانتين، وبدأتا في الصراخ فورا مطالبتان إياه أن يسحب الكلب.

من هي باميلا الكيك؟

ممثلة لبنانية، عمرها 35 عامًا، درست الإخراج في جامعة الروح القدس اللبنانية، واكتشفها المخرج اللبناني سمير حبشي، وأتاح لها دورا في مسلسل «عصر الحريم» عام 2008.

شاركت باميلا الكيك في 28 عملًا فنيًّا، وبدأت حياتها الفنية في 2008، من خلال مسلسل “عصر الحريم”، وشاركت أيضًا في عدد من الأعمال الفنية المصرية، ومنها “جذور”، “فرصة ثانية”، “مولانا العاشق”، بجانب الفنان مصطفى شعبان، وهو من إخراج عثمان أبولبن، وتأليف أحمد عبدالفتاح، كما شاركت في فيلم “الفارس”، بطولة الفنان حسين فهمي، من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف

وكان أبرز أدوار باميلا الكيك دورها في مسلسل كريستال حيث قامت بأداء دور عليا كرم، واستطاعت أن تؤدي الدور بشكل نال إعجاب متابعي المسلسل الدرامي، كما تمكنت من تقمص الشخصية القوية من العائلة الغنية.

ديانة باميلا الكيك

باميلا هي مسيحية الأصل ولدت لأب وأم مسيحيين، وصرحت بذلك في عدد من اللقاءات التليفزيونية وعلى الرغم من ذلك إلا أنها لا تجد مشكلة في الزواج من رجل على ديانة أخرى.

وانتشر عدد كبير من الشائعات عن زواج باميلا الكيك، ولكن على الرغم من ذلك لا يوجد أي دليل على زواجها، كما أنها ظهرت سابقا في برنامج وأثارت الجدل بسبب تصريحاتها، حيث أوضحت أنها لا تمانع المساكنة قبل الزواج، بالإضافة إلى أنها ليس لديها أي مانع من حب امرأة والزواج بها.

انتشرت شائعات حول زواجها من الفنان المصري الكبير حسين فهمي في يوليو/ تموز 2021، بعد تداول صورهما وهو يطبع قبلة على خدها، ولكن تبين أنها في إطار فيلم «الفارس».

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