أطل الفنان المصري ” محمود الليثي ” بإطلالة لفتت الأنظار إليه يوم أمس الثلاثاء على السجادة الحمراء خلال حضوره للحفل الموسيقي ” تحية إلى شارلي شابلن ” في مهرجان الجونة السينمائي .

حيث ظهر محمود الليثي بنيويوك وشكل مختلف في طريقة تصفيفه لشعره والتي جاءت على طريقة ضفائر الراستا .

وعند دخوله إلى المسرح بدأ الجميع يسأله عن شعره والشكل الغريب الذي ظهر به ومازح الجميع أنه بعدما أطاله قرر أن يصففه بها الشكل .

ويعد هذا الظهور هو الظهور الأول لمحمود الليثي بعد إعلان شفائه وأسرته من فيروس كورونا المستجد منذ أيام .