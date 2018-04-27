في المغرب.. “لا للغلاء ضد ولاد الشعب” حملة تدعمها دنيا بطمة بسمة بوسيل وإبتسام تسكت

تعيش المغرب حالياً، حالة كبيرة من الاستياء الشعبي بسبب غلاء المعيشة التي تشهدها البلاد، حيث أطلق عدد من الناشطين حملة بعنوان “لا للغلاء ضد ولاد الشعب” لاقت تأييداً من بعض الفنانين بينهم ​دنيا بطمة​، ​بسمة بوسيل​ و إبتسام تسكت.

فقد نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي شعار الحملة وعلّقت بالقول:”نعم أنا مع حملة مقاطعووون ضد ​الغلاء​ الذي يزداد يوما بعد يوم أنا بنت الشعب بنت بسيطة من حي بسيط ولن أرضى بهذا على بلدي الجميل، مقاطعة منتجات ليست بخيانة يا عباقرة وإنما هي نتائج ما تحمله الكثيرون والآن قد طفح الكيل لسنا بـ (مدوخين) مثلما ينعث بعض (المدوخون) فكل يرى الناس بعين طبعه”.

وأضافت:” نحن مفخرة البلد، نحن مغاربة العالم نحن من نسعى لتمثيل بلدنا أحسن تمثيل كمواطنين مغاربة في كل زمان ومكان، كلنا مقاطعون. الله الوطن الملك… الفقير بحال أي بلد في الوطن العربي المواطن البسيط لماذا لا يستطيع أن يشتري لقمة للإفطار بسبب الغلاء”.

أما مصممة الأزياء بسمة بوسيل، فقد اكتفت بنشر شعار الحملة عبر صفحتها الخاصة.

الفنانة ​إبتسام تسكت ​كتبت على صفحتها:” من حبي لهدا الوطن الغالي انا دائما مع اولاد الشعب في قرارتهم العادلة والتي توفر لنا جميعا الرخاء والعيش الكريم وعاش المغرب ملكا وشعبا في امن وأمان..لا غلاء”.