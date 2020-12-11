نشرت الفنانة والراقصة المصرية القديرة فيفي عبده مقطع فيديو جديد لها من داخل منزلها في اول ظهور لها بعد وعكتها الصحية التي طرأت عليها مؤخرًا حيث بدت بصحة جيّدة بعدما تماثلت بالشفاء .

وقد عرضت فيفي عبده، في الفيديو، صورةً كبيرة لها معلّقة على الحائط من مرحلة شبابها، أطلّت بها ترتدي قميصَ نومٍ قصير جدًا. وعلقت قائلة: “ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله دي فوفا ودي انا يعني دي انا ودي انا التنين انا”.

وقد لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من متابعي فيفي عبده الذين اعربوا عن سعادتهم بتحسنها وعودتها للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة انقطاع بسبب المرض.

وكانت فيفي عبده قد أعربت امس عن انزعاجها من الشائعات التي طالتها خلال فترة مرضها واكدت في مقطع صوتي موضحة انها تعاني من تعب شديد في ظهرها يمنعها من الحركة، ونفت تواجدها في المستشفى، كما طلبت من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء.