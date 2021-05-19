كشف الإعلامي المصري رامي رضوان تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز وذلك في اول ظهور له على التلفزيون بعد ادخالهما الى المستشىفى منذ ايام.

وقال رامي رضوان، في حلقة الامس من برنامجه المذاع على قناة “دي ام سي”، أن “سبب تغيب زي ما انتم عارفين هو الظروف التي تمر بها الاسرة العزيزة وانا متأكد وانه في هذه اللحظة ومع اول ظهور لي بعد الاخبار اللي شفتوها واصابة حماي العزيز والنجم الكبير الاستاذ سمير غانم وحماتي العزيزة والنجمة الكبيرة الاستاذة دلال عبد العزيز فأنا متأكد في ملايين منتظرين منى اقول ايه الاخبار”.

وتابع رامي رضوان “مش ببالغ لما اقول ملايين لأن كم المكالمات التي تلقتها انا وكل افراد الاسرة من كل حتة في العالم ما كانش مفاجأة”.

واضاف “نحن لا زلنا في اشد الحاجة الى دعاء حضراتكم ليهم وانا عارف كل الناس بتدعي ولا يغير القدر الى الدعاء وباذن الله يا رب يتقبل دعاء الملايين في مصر والعالم العربي والعالم ويمثلوا للشفاء”.

يذكر أن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، كان قد كشف بدوره تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للنجمان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز. حيث قال، “المعلومات اللي عندي سمير في مرحلة علاجية تحتاج إلى علاج مكثف ومتابعة والفترة المقبلة هتبين الحالة أخبارها إيه، أما دلال عبد العزيز، فهي تحتاج إلى متابعة”.

أما مسؤولة الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية المصرية الممثلة نهال عنبر فقد كشفت بدورها تطورات الحالة الصحية للفنانين، مؤكدةً أن وضعهما مستقر إلى حد كبير، واستدركت: “لكنهما لم يتجاوزا مرحلة الخطر بشكل كامل، إثر إصابتهما بفيروس كورونا قبل قرابة الشهر”،.