كشف الفنان أحمد حلمي عن حبه الأول، قبل زوجته الفنانة منى زكي، حيث أشار إلى أنه كان لديه العديد من قصص الحب، خلال مراحل حياته الأولى.

أحمد حلمى يكشف عن قصص حبه قبل منى زكي

وقال «حلمي»، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في «بودكاست Big Time»: «أول قصة حب في حياتي كانت خالة واحد صحبي، كانت خواجاية جميلة أوي وقمر، كنت 8 سنين تقريبًا».

وأضاف: «الحب اللى بجد قبل منى كان في مرحلة الدراسة في فترة إعدادي، وحبيت في بنها لما كنت بنزل إجازات من السعودية إلى بنها، وكان ليا قصص حب في المصيف».

تابع: «حبيت بنت الجيران ومن منطقتى في بنها، وأنا في ثانوي، ودي القصة اللى كانت بجد شوية».

قصة فيلمه الجديد مع منى زكي

وخلال الحلقة كشف أحمد حلمي أنه كتب فيلم سيقوم بتمثيله مع زوجته منى زكي قائلًا : “كتبت فيلمين من 10 سنين منهم فيلم هعمله أنا ومراتي منى زكي مع بعض”.

وأضاف : “”جات لي فكرة الفيلم وأنا في الطيارة، وما كانش معايا ورقة فكتبته على كيس بلاستيك، وكتبت كل اللي جاء في دماغي والعمل ده اتكتب في أيام”.

وتابع : “لما كتبت الفيلم كنت لوحدي والجو شتاء وكئيب جدًّا والليل زي النهار ما خرجتش من الأوضة، لحد لما كتبت العمل في أيام، وأنا ما بعرفش أقعد ساكت يا أكتب يا أرسم”.

ولفت: “اسم الفيلم اللي أنا كتبته “وش وضهر”، والإستوري لها بإستوري عن غلاف كتاب من وش وضهر”.

“فبركة” آخر أعمال أحمد حلمي

يُذكر أن أحمد حلمي يلتقي بجمهوره خلال شهر رمضان من خلال المسلسل الإذاعي “فبركة”، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم هنا الزاهد، طه دسوقي، سوسن بدر، سامي مغاوري، محمد رضوان، سينتيا خليفة، نور قدري، إيمان السيد، علي صبحي، بالإضافة إلى الإعلامية إنجي علي، ومسلسل “فبركة” من تأليف نوران نصار، وإخراج صفي الدين حسن.

آخر أعمال مني زكي

“فيلم رحلة 404” من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركتهما “فيلم كلينك ولاغونا للإنتاج السينمائي”، وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية و”هاي ميديا” للإنتاج الفني والتوزيع.

الفيلم هو بطولة: منى زكي وخالد الصاوي ومحمد فراج ومحمد ممدوح، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه حول سيدة تُدعى “غادة” تقرر السفر الى السعودية لأداء فريضة الحج، لكن قبل السفر بأيام تتعرض لحادثة تضطرها للاستعانة بأشخاص من الماضي، مما يوقعها في العديد من المشاكل والأزمات، وتتطور الأحداث…

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