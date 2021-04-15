أعلنت مجلة ” People ” في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام عن إنفصال النجمة العالمية ” جينيفر لوبيز ” وخطيبها اللاعب الرياضي السابق ” أليكس رودريغز ” بعد علاقة دامت لـ 4 سنوات وخطوبة دامت لمدة سنتين .

وجاء هذا المنشور وفقا لبيان رسمي مشترك أعلنا فيه عن إنفصالهما .. وكتبت المجلة في تعليقها على ذلك : ” جينيفر لوبيز وأليكس رودريغيز يعلنان رسميا إنهاء العلاقة بعد أسابيع من محاولة حل المشكلات السابقة ” .

وتابعت : ” أصدر الإثنان في بيان مشترك ( أدركنا أننا أفضل كأصدقاء ونتطلع إلى البقاء كذلك .. نتمنى الأفضل لبعضنا البعض ولأطفال بعضنا البعض ) ” .