كشفت الفنانة ” إنعام الجريتلي ” في تصريحات صحفية لها عن تفاصيل المكالمة الأخيرة التي جمعتها بشقيقتها الفنانة الراحلة ” أحلام الجريتلي ” والتي جاءت قبل وفاتها بساعات قليلة .

وأكدت إنعام الجريتلي على أن وفاة شقيقتها كانت طبيعية ولكن بشكل مفاجئ حيث كانت تتمتع بصحة جيدة وتوفت بعد عودتها إلى المنزل من التصوير إثر تعرضها لأزمة قلبية .

وعن تفاصيل المكالمة قالت : ” أنا مابشفهاش من فترة عشان أنا تعبانة ومبتحركش كتير بس هي اتوفت وفاة طبيعية .. اتفاجئنا لأنها كانت لسة مكلمانا قبلها بساعات قليلة ومافيهاش حاجة كأنها بتودعنا ” .

يذكر أن الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي رحلت عن عالمنا مساء الأحد الماضي عن عمر ناهز 70 عاما .. وشيعت الجنازة ظهر يوم أمس الإثنين من مسجد القبة الفداوية العباسية .