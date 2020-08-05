نشرت الفنانة اللبنانية ” مادلين طبر ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” علقت من خلاله على الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس الثلاثاء .

وتضمن المنشور صورة لعلم لبنان كتبت في تعليقها عليها قائلة : ” خلاص انفلقنا .. فساد وضياع وخسارة بلد عظيم إسمه لبنان .. مصدومة لما يحصل في بيروت مستفز وموجع ” .

وتابعت : ” كيف يستغل حزبا مرفأ بيروت الرسمي لحسابه هو ومن يتلقى أوامره منهم .. ومن هو العدو الأقسى اللى ضرب مخازن الأسلحة أم اللى خزن متفجرات وأسلحة في ملك الحكومة وبين الناس ” .

وأضافت مادلين طبر : ” وصلنا لمرحلة استفزاز ووقاحة وفساد مدمر يجعلنا نصرخ .. خلاص محتاجين معجزة للإنقاذ .. محتاجين مخلص وطنى يضع مصلحة بلده أولا مخلص شبه السيسي ” .