أثارت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق الجدل بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام اذ ظهرت فيها مختلفة عما اعتاد عليه جمهورها.

واكتفت غادة عبدالرازق بالتعليق على الصورة بايموجي وتفاعل معها عدد من الفنانات مثل فيفي عبده التي كتبت “قمر يا حبيبتي ما شاء الله” والفنانتان لطيفة وهند الصبري التا علقتا بايموجي قلوب.

غير ان الكثيرين تفاجؤوا من الصورة واعتبروا انها بدت بشكل مغاير لدرجة كبيرة حيث كتب احد متابعيها: “فى حاجه غلط ف الصوره فوتوشوب هاوى الصراحه ” فيما علق الكثيرون ساخرون متسائلين: “مين دي؟”.

وكان قد تم مؤخرا تداول صورة قديمة لغادة عبدالارزق بدت فيها في العشرينيات من عمرها، وأشار بعض المتابعين إلى أن غادة لم تتغير كثيراً، وأنها لا زالت تحتفظ بالملامح نفسها، على الرغم من التغييرات التي فرضها على معالم وجهها التقدم في السن، في المقابل رأى آخرون أنها تغيّرت إلى حد كبير جداً.

يذكر أن غادة عبد الرازق شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل “سلطانة المعز” تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير، وفور انتهاء عرضه تم إعلان تعاقدها مع شركة الصباح لتقديم مسلسلها الجديد.