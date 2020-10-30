دائما ما تثير الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ الجدل بين الجمهور بإطلالاتها، وهذه المرّة أحدثت ضجة كبيرة بعد ظهورها مع ابنتها في مهرجان الجونة بسبب ارتداء الأخيرة فستان والدتها الذي ارتدته السنة الماضية في المهرجان، والذي تلقّت عليه رانيا حينها الكثير من الإنتقادات بسبب جرأته،

واشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي وكانت رانيا من خلال الفستان حينها حديث الصحافة والجمهور.

الجدير ذكره ان رانيا يوسف عبّرت عن غضبها من الساخرين على اطلالات المشاهير خلال فعاليات مهرجان الجونة،

وقالت في تصريحات لموقع الفن ان وجود اطلالات وريد كاربت متواجد في العالم كله، ويحدث في كل مكان ان يكون هناك تنوع في الفساتين واذواقها، ولفتت الى ان الجونة السينمائي هذا العام به افلام مختارة بعناية وندوات سينمائية جيدة.







