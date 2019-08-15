في خطوة مفاجئة.. سعد لمجرد يعود إلى بلده المغرب بعد فترة طويلة على إحتجازه

فاجأ الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ الجمهور بإعلانه عن عودته اليوم إلى بلده المغرب في زيارة هي الأولى من نوعها بعد فترة طويلة على إحتجازه داخل الأراضي الفرنسية على خلفية تهم الإغتصاب التي يواجهها.

ونشر لمجرد عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بالأمس، مقطع فيديو ظهر فيه من داخل سيارته وهو يقبّل المتابعين وكتب :”غدا إن شاء الله تجي لبلادي زيارة”.

ويبدو أن لمجرد استفاد مرة أخرى من تصريح للسلطات الفرنسية يسمح له بمغادرة أراضيها بصفة مؤقتة، إذ كانت آخر مرة زار فيها المغرب في رمضان قبل الماضي من أجل قضاء هذا الشهر برفقة عائلته، حيث استغل تواجده في المغرب من أجل تصوير أغنية “كازابلانكا” التي لاقت نجاحا كبيرا الصيف الماضي.