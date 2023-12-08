يحل اليوم الخميس 9 ديسمبر ذكرى وفاة الفنان كرم مطاوع، الذى ولد في 7 ديسمبر عام 1933، ورحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 1996 بعد صراع مع مرض السرطان.

حياة كرم مطاوع الأسرية

لدى كرم مطاوع 3 أبناء، ولدين ذكور بالإضافة إلى الفنانة حنان مطاوع – فهي ليست ابنته الوحيدة – حيث سبق أن أنجب من زوجته الأولى الدكتورة الإيطالية ميريث فالجوم أو مارجريتا، ابنين هما عادل وكريم.

وكانت ابنته حنان مطاوع قد كشفت أن اخوتها من أم أخرى تزوجها كرم مطاوع قبل زواجه من والدتها بفترة كبيرة، وأشارت إلى أن التوأم ويشبهون والدهم بشكل كبير.

زيجات كرم مطاوع وابنائه

القصة تبدأ بقصة حب فاشلة بين كرم مطاوع وصديقة له اتفقا على كل شيء، لكن كرم مطاوع كان الأول على المعهد العالي للفنون المسرحية، وتم اختياره لمنحة دراسية في إيطاليا وبالتحديد في أكاديمية الفنون في روما، وكان كرم مطاوع يتحدث الإيطالية بطلاقة، فافترق كرم مطاوع عن حبيبته وسافر إلى إيطاليا للبحث عن العلم والفن في بلاد الطليان.

أشقاء حنان مطاوع التوأم (عادل وكريم)

تعرف كرم مطاوع في إيطاليا على د. ميريت فالجام او مرجريتا كما كان يناديها، واحبها واحبته واتفقا على الزواج سنة ١٩٦٢ وفي زيارة قصيرة للقاهرة تزوجا واكمل بعثته وانجبت له زوجته الايطالية التوأم (عادل وكريم) وهما يقيمان فى إيطاليا الآن ويحملان الجنسية الإيطالية والمصرية، وبيانكا حفيدة الفنان كرم مطاوع من ابنه عادل.

عاد كرم مطاوع وزوجته وأولاده الى القاهرة وعملت زوجته في الإذاعة في البرامج الموجهة باللغة الايطالية، ثم انفصل عن زوجته وعادت بالأولاد إلى بلدها إيطاليا وكان كرم مطاوع دائم التردد عليهم فى إيطاليا.

كرم مطاع و سهير المرشدى

ثم تزوج بعد ذلك من الفنانة سهير المرشدي وانجب منها الفنانة حنان مطاوع، ثم بعد فترة طويلة انفصلا وتزوج من المذيعة ماجدة عاصم، وانفصل عنها كرم مطاوع قبل وفاته بشهر.

وكان زواج كرم وسهير من أطول الزيجات في حياته، حيث استمر 20 عامًا، وتشاركا في حياتهما الفنية حيث قدما عدد من الأعمال المسرحية مثل “الفتى مهران”، و “يا طالع الشجرة”، و”إيزيس” و”ليلة مصرع جيفارا”، واشتركا معا في مسلسل “ارابيسك”، حيث جسد كرم مطاوع دور التؤام الدكتور برهام وشقيقه، وجسدت سهير المرشدي شخصية عدولة.

وكان آخر أعمال الفنان كرم مطاوع، دور فريد ذهني في مسلسل الحفار في سنة 1996 ودور الدكتور يحيى في مسلسل الصبر في الملاحات، ورحل عن عالمنا في 9 ديسمبر سنة 1996.

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