تحل اليوم الجمعة ذكرى وفاة الفنانة سناء جميل التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 22 ديسمبر عام 2002، عاشت «كونتيسة المسرح» فترة شديدة الصعوبة بعد طردها من منزل والديها بعد دخولها مجال التمثيل.

وتزامنا مع تلك المناسبة ننشر لكم صورة للفنانة سناء جميل مع زوجها في شبابهما كان زوجها الكاتب الصحفي لويس جريس نشرها، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك“، وعلّق على الصورة بكلمات مؤثرة في ذكرى عيد ميلاد الراحلة سناء جميل الذي وافق 27 إبريل.

صورة للفنانة سناء جميل في شبابها

حيث كتب “سناء… لازلت احتفل بعيد ميلادك كما لو كنت موجودة معي.. بل أنتِ هكذا.. كل عام وأنت معي.. كل عام وأنت تعيشين بالقلب والروح والجسد..”.

صورة نادرة للفنانة الراحلة سناء جميل مع زوجه الكاتب الصحفي لويس جريس في شبابهما

زواج سناء جميل

التقت سناء جميل، بزوجها الكاتب لويس جريس، وجمعت بينهما قصة حب قصيرة كللت بالزواج وذلك بعد أن كان خائفا أن تكون مسلمة لكونها دائما تحلف بكلمة “والله العظيم”.

ولكن بعد توافقهما دينيا وثقافيا تم الزواج بين الحبيبين عام 1961، وآثرت الفنانة سناء جميل ألا تنجب كي تتفرغ بشكل كامل لعملها الفني.

من هي سناء جميل؟

سناء جميل هي ممثلة مصرية، إسمها الحقيقي (ثريا يوسف عطا الله)، ولدت عام 1930 في مركز ملوي التابع لمحافظة المنيا، لتنتقل بعد ذلك مع أسرتها إلى القاهرة وإلتحقت بمدرسة فرنسية وظلت بها حتى وصولها إلى المرحلة الثانوية، وشاركت خلال سنوات الدراسة في العديد من المسرحيات باللغة الفرنسية، ثم إلتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدون علم شقيقها الذي كانت تقيم معه في القاهرة، والذي قام بطردها بعد علمه بالأمر باﻹضافة إلى تبرؤ عائلتها منها.

وبعد تخرجها من المعهد، إنضمت سناء جميل للعمل مع فرقة فتوح نشاطي المسرحية، كما قدمت عدة أدوار سينمائية خلال فترة الخمسينات، لكنها إشتهرت على نطاق واسع بعد تقديمها لشخصية نفيسة من خلال فيلم (بداية ونهاية) عام 1960 المقتبس عن رواية نجيب محفوظ الشهيرة.

وشاركت في عشرات الأفلام السينمائية، من أبرزها: (الزوجة الثانية، الشوارع الخلفية، المجهول، إضحك الصورة تطلع حلوة)، كما عملت كذلك في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسلات: (خالتي صفية والدير، البر الغربي، الرقص على سلالم متحركة، الراية البيضا، ساكن قصادي).

رحيل سناء جميل

رحلت سناء جميل عن عمر 72 عاما، بعد معاناة مع مرض، سرطان الرئة، وظلت في المستشفى لمدة 3 أشهر إلى أن غابت عن عالمنا، وحكى زوجها أنها عندما توفيت رفض دفنها علي الفور وأمهل نفسه 3 ايام حتى يتواصل مع أسرتها.

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