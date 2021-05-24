أحيا نجلي الفنانة ” نادية العراقية ” التي رحلت عن عالمنا يوم الأحد الموافق 16 مايو ذكرى عيد ميلادها بزيارتهما لقبرها .

حيث نشرت ” مي محروس ” إبنة نادية العراقية صورة لشقيقها ” أدهم ” من زيارته لوالدته ظهر بها وهو يجلس بجوار القبر ومعه باقة من الورد ووجبة سوشي والتي كانت من الأكلات المفضلة للفنانة الراحلة .

كما نشرت مي مقطع فيديو عبر حسابها على موقع فيس بوك يتضمن مجموعة من الصور لوالدتها وكتبت في تعليقها عليه : ” ماما أول عيد ميلاد ليكي متبقيش جنبنا ومعانا .. أكيد أنتي دلوقتي في الجنة ومبسوطة مع الملائكة وتيتا وجدو وأخواتك ” .

وتابعت بكلمات مؤثرة : ” كان نفسي أقولك كل سنة وأنتي طيبة وأبوسك وأحضنك وأعملك مساج زي ما كنتي بتحبي .. والله يا ماما أنا مش مستوعبة إنك خلاص مشيتي وسبتينا من غيرك اتكسرنا من غيرك يا أمي أنا فعلاً مش قادرة أعيش من غيرك أنا عايزاكي وعايزة أشوفك بس عارفة أنه مينفعش لأنك عند ربنا الرحمن الرحيم وأكيد مبسوطة ” .

وأضافت : ” شكراً يا ماما على كل لحظة عشتيهالنا وعلى كل لحظة ضحكتينا وطبطبتي علينا أنا بحبك أوي بجد يا روحي .. دايماً كنتي بتحمينا و حتى لما مشيتي بتحمينا .. أنا بحس بيكي حواليا وبحس بأنك بتطبطبي علينا .. الحمدلله ربنا مصبرنا بس إحنا موجوعين أوي يا ماما محدش فينا مستوعب إحنا حاسين أنك مسافرة زي كل مرة وراجعة تاني وسطنا ” .

واختتمت إبنة نادية العراقية حديثها : ” عمري ما كنت اتخيل أني هكتب كده ولا إني هحس الإحساس الصعب ده كنت دايماً واثقة إنك هتفضلي عايشة وربنا هيفتكرني قبلك بس ربنا أراد حاجة تانية الحمدلله .. ماما الله يرحمك و يكرمك بجنته وسامحيني على أي حاجة .. كل سنة جاية وأنتي في الجنة وبين إيدين ربنا .. بحبك وتعاليلي في الحلم أشوفك ” .

https://www.facebook.com/mai.mahrous.980/videos/809414649969494/?t=13