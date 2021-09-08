لم تكن شكلا ومظهرًا وأناقة فحسب بل أنها كانت أخلاقا وسلوكًا، هى عارضة مصر الأولى “رجاء الجداوي” التى وافق أمــس 7/سبتمبر ذكري ميلادها. وبجوار التمثيل احترفت النجمــة الراحلة رجاء الجداوى عروض الأزياء فكانت الأشهر والأبرز وكانت العروض هى البوابة التى دخلت منها عالم السينما وهى فى سن 16 سنة.

كانت البداية الاولى لرجاء عام 1958 حين حضرت مع والدتها حفل بحديقة الأندلس وكان عمرها 15 سنة وكان الحفل مقام لإختيار فتاة لتفوز بلقب ” سمراء القاهرة ” ولم يجدوا الفتاة المناسبة ، فبدأوا فى البحث بين الحضور ووقع الاختيار على رجاء واختيرت ملكة جمال القطن المصرى.

وتعلق الفنانة الراحلة على هذا الاختيار فى صحيفة الشرق الأوسط فتقول: أعجبت لجنة التحكيم بلباقتى واختارونى ملكة جمال القطن، وكان حاضرًا خلال الحفل المخرج هنرى بركات، فاختارنى لـ فيلم دعاء الكروان مع فاتن حمامة، وفى نفس الليلة ونفس الحفل اختارنى مصمم الأزياء الفرنسى الشهير بيير كاردان لأعمل معه عارضة أزياء، وبالفعل سافرت إلى فرنسا وعملت معه 7 أشهر عارضة أزياء.

رجاء الجداوي بفستان الزفاف في أحد عروض الازياء

مثلت مصر فى عروض أزياء متعددة تروج للقطن المصرى فى الهند عام 1961 وفى إسبانيا عام 1969 م لتكون عارضة مصر الاولى واشتهرت بتقديم عروض لفساتين الزفاف إلا أنها لم تلبس فستان الزفاف فى زواجها واكتفت ببلوزة برتقالى وجيبة اقترضتها من الفنــانـــة سهير البابلي، إلا أنها صممت بعد ذلك على صنع فستان زفاف ابنتها بيديها عند زواجها.

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هذا وقد حرصت النجمة التونسية “هند صبري” على إحياء ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي حيث نشرت صورة تجمعها بها عبر خاصية الستوريز بحسابها بموقع إنستجرام ووجهت لها رسالة.

وعلّقت الفنانة التونسية على الصورة بكلمات مقتضبة كتبت فيه: “عيد ميلادك في الجنة.. وحشتيني أوي”.

وبهذه المناسبة، نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو قديم ظهرت فيه صديقتها النجمة الراحلة بكامل أناقتها واحتفلت مــع عائلتها بيوم ميلادها، وبدت رجاء الجداوي فــي غاية السعادة وتحدثت خلاله عن علاقتها المميزة بابنتها وحبها العميق لحفيدتها.

يُذكر أن هذه هي الذكرى الـ87 لميلاد الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، التي رحلت عن عالــمنا العام الماضي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا .

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