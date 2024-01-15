يصادف اليوم 15 يناير ذكرى ميلاد النجم الكبير سمير غانم، والذي ولد 15 يناير 1937 بمحافظة أسيوط، وتخرج من كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، حيث التقى هناك بكل من جورج سيدهم، والضيف أحمد، الذي كون من خلالهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح.

وكشف حسام غانم شقيق الفنان سمير غانم فى تصريحات لإحدى الصحف المحليّة، عن الأمنية التي كان يتمناها شقيقه، فقال بأنه كان يتمنى أن تنجب ابنته الصغرى إيمي سمير غانم، وأعرب كثيرًا عنها خلال حياته.

أمنية سمير غانم تحققت بعد رحيله

تابع حسام غانم، أن إراداة الله شاءت أن تتحقق أمنيته، لكن بعد رحيله، حيث أنه بالفعل رزق الله إيمي بمولود جديد قائلًا: «سمير كان هيتبسط أوي بيه، وكان هيعرف إن امنيتة تحققت بالفعل، ربنا يرحمه».

يُذكر أن إيمي سمير غانم رزقت بأول مولود لها من زوجها الفنان حسن الرداد وأطلقوا عليه اسم “فادي” على اسم شقيق الفنان حسن الرداد الذي توفاه الله وهو صغيرًا في السن عام 2003.

علاقة إيمي سمير غانم بوالدها

يُذكر أن إيمي سمير غانم كانت شديدة التعلق بوالدها الراحل سمير غانم، إذ كانت تربطهما صداقة قوية، وبعد وفاة سمير غانم ودلال عبدالعزيز، دخلت إيمي في حالة عزلة طويلة لم تخرج منها إلا من فترة قريبة جدًا.

سمير غانم وابنته إيمي

مشوار سمير غانم :

ولد سمير غانم 15 يناير عام 1937، وتخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ورغم ذلك إلا أنه أحب التمثيل، والذي كان بدايته التقائه بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوّنوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي اشتهر على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، والمسرحيات والأفلام، ثم انحلت الفرقة بوفاة الضيف أحمد عام 1970.

وشارك سمير غانم في بطولة 150 فيلما أشهرها “30 يوم في السجن، وأميرة حبي أنا، والبنات عايزة إيه، وإحنا بتوع الإسعاف، والمجانين الثلاثة، منتهى الفرح، والقاهرة في الليل، وحب على شاطىء ميامي، وإضراب الشحاتين، والعميل 77، وأهلا يا كابتن، ولاد الحلال”، وتألق أيضا على شاشة التلفزيون، وقدم 70 مسلسلا أبرزها “كابتن جودة، أهلا فطوطة، حكاية ميزو، الكبير أوي، ناس بالمقلوب، تركة جدو، رجل شريف جدا“.

وكان زواجه من الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز المحطة الأهم في حياته، حيث تعرف عليها عندما تقابلا في مسرحية “أهلا يا دكتور”، وعلى مدار 4 سنوات -فترة تقديم المسرحية- بدأت قصة الحب تتشكل بينهما دلال وسمير، وبدأ الاهتمام المتبادل، وتقول دلال إن سمير كان يقوم بتوصيلها إلى منزلها بعد العمل.

رحيل سمير غانم :

وتوفي النجم الراحل سمير غانم إثر مضاعفات فيروس كورونا في 20 مايو 2021، بعد قضائه أسابيع في المستشفى، ولم تتمكن زوجة سمير غانم الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز التي أصيبت بالفيروس وقتها هي الأخرى- من تشييع جثمانه، ولحقت به إثر مضاعفات كورونا وتليف في الرئة في يوليو 2021.

وتركت وفاة سمير غانم وبعده بأسابيع قليلة زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز حزنا عميقا في الوسط الفني ولدى محبيهما، وأيضا ابنتيهما الفنانتين دنيا وإيمي.

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