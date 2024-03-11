تحل اليوم الإثنين 11 مارس ذكرى ميلاد الفنان محمد متولي، صاحب رصيد فني ثري في السينما والدراما التلفزيونية المصرية، منها مسلسل ليالي الحلمية، مسلسل زيزينيا، شارع محمد علي، فيلم سلام يا صحبي، وغيرها من الأعمال الفنية الناجحة.

ابنة محمد متولي

ومالا يعرفه الكثيرون عن الفنان الراحل محمد متولي أن له ابنه تعمل في مجال التمثيل، حيث ورثت الموهبة عن والدها.

من هي سمر محمد متولي؟

سمر محمد متولي، هي ابنه الفنان الراحل محمد متولي، وهي ممثلة مصرية، وعلى الرغم من تخرجها من كلية الفنون الجميلة، ودراستها لفن الجرافيك، وبدء حياتها كفنانة تشكيلية، إلا أنها تعشق التمثيل منذ الصغر، ولذلك قررت دراسته، من خلال بعض ورش التمثيل، خاصة بعد مشاركتها فى أكثر من عمل مثل مسلسل “فيفا أطاطا”، مع النجم محمد سعد، و”كرم الكينج.

وتوالت علي الفنانة الشابة ابنة الفنان الراحل، الكثير من الأعمال الفنّية، حيث شاركت في مسلسل أمر واقع، ومسلسل شبر مية، ومسلسل بالحجم العائلي مع النجم يحيى الفخراني في موسم رمضان 2018 ،وحققت بتلك الأدوار نجاحًا كبيرًا.

لقاء سمر محمد متولي مع منى الشاذلي

وقالت سمر محمد متولي، خلال استضافتها في “برنامج معكم“، من تقديم الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية CBC إن والدها أول من شجعها على امتهان التمثيل، قائلة : “بابا أول واحد شجعني أمثل، أنا اشتركت في مسلسل فيفا أطاطا، ومثلت معاه في فيلم لكن المشاهد اللي جمعتنا مش كتير”. وتابعت: “كنت همثل معاه قريب، بس ملحقناش”.

كما قالت سمر محمد متولي في لقاء إعلامي آخر، إنها في بدايتها كانت تحضر مع والدها في الكواليس والتصوير منذ مسرحية “حزمني يا”، و”زيزينيا”، مشيرة إلى أنها لم تكن تهوى التمثيل لكن كانت تستمتع بحضور كل الكواليس منذ صغرها.

وأضافت:أنها تخرجت في كلية الفنون الجميلة وكانت لا تهوى الظهور في أي دور حتى ولو في مجال دراستها من خلال دور الرسامة، وأنها شاركت مع والدها في مسلسل “فيفا أطاطا”، وكانت خجولة وتتوتر من الكاميرا ولا تحب الظهور عليها.

وتابعت بأنه بعد تجربتها مع المخرج سامح عبدالعزيز، كانت أول تجربة لها في مشهد مع الفنانة إيمي سمير غانم، وارتدت ملابس فلاحي وكان مشهدا صغير جدا في جملة “مبروك يا فتحية”، ولم يظهر صوتها في الجملة، وأخذت مشهدا آخر مع إيمي لكن بجملة أكبر “مبروك يا فتحية فرحين في أسبوع واحد”، وشكرها عليها.

ابنة محمد متولي عن اللحظات الأخيرة من حياته: مكنتش فاهمة ماله

كما قالت ابنة محمد متولي عن اللحظات الأخيرة من حياة والدها: كان بيقولي بقالي يومين مش عارف أنام وبتغطى وبشيل الغطا واتحر وابرد، وكنت بقوله اتغطى عشان ميجيلكش دور برد، أنا جالي دور برد ومتبقاش زيي قالي يا بنتي أنتي مش فاهمة حاجة وبصي خلاص خلاص، وكان متضايق أننا مش فاهمين اللي هو فيه.

وتابعت: ولما مات ماما مفهمتش وقالت دا نام وأنا قولتله فيه ايه وقعدت تحت رجله مش فاهمة وبحاول افوقه بس كنت حاسة وكنت فاهمة أن دي حاجة مش طبيعية، وكنت بقول يا جماعة إسعاف ونزلت من البيت وأنا على رجلي ومحستش برجلي أنا نزلت ازاي.

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