وافق أمس الإثنين 15 يناير، ذكرى ميلاد الفنان أحمد خليل، الذي ولد في عام 1941، ورحل عن عالمنا في 9 نوفمبر عام 2021، عن عمر يناهز الـ 80 عاما.

أحمد خليل في شبابه

ونادرًا ما يشاهد الجمهور النجم الكبير أحمد خليل وهو فى شبابه، فأغلب الجمهور يتذكر الفنان وهو في أدواره عندما تقدم في السن ونادرا ما يعرف الجمهور شكله في صباه، إلا أنه ربما لم يختلف شكله كثيرًا في شبابه عن الصورة الذهنية لدى الجمهور عنه وهو كبير في السن فالملامح لم تتغير؟

حيث أن أحد الحسابات الناشطة على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” خالف هذه القاعدة ونشر مؤخراً صور التقطت للفنان في زمن شبابه بمناسبة عيد ميلاده. وتبين من خلالها أنه كان شابًا وسيمُا، وانطلقت إثر هذا موجة من تعليقات المتابعين.

أحمد خليل وسهير البابلي

ومالا يعرفه الكثيرين أن الفنان أحمد خليل كان متزوجًا من النجمة سهير البابلي، خلال فترة السبعينات، واللذان تزوجا بعد واقعة تعارف غريبة. حيث حكى «خليل» هذه القصة خلال عدة لقاءات تليفزيونية، موضحا أنه التقى بـ «سهير» خلال عمل فني، وكانت تعامله بحده ولم يقبل ذلك وتشاجراً، لينتهي هذا الشجار بالزواج، حيث قال:” تزوجت سهير البابلي في لحظة، حيث تقابلنا خلال تصويرنا أحد السهرات التلفزيونية، ففي البداية تعاملت معي بحدة وأنا لم أقبل هذا فنشبت مشادة بيننا، لكن “الخناقة” انتهت بالزواج مع انتهاء تصويرنا للعمل.

وعن أسباب أنفصالهما قال أحمد خليل :” انفصلنا بعد عامين توقف كلانا عن التمثيل خلالهما، فأنا كنت ممثل صغير وهي كانت نجمة كبيرة، وهذه القصة لم أستطع قبولها، فكنت دائمًا أريد أن أشعرها بأنني الرجل، وهذا كان خطأي، فأنا كنت شخص “وحش جدًا وماكنتش بضحك”. وأضاف:” زواج الفنان والفنانة يوجد به العديد من الصعوبات، وأنا “فلاح” ولي خطوط حمراء كثيرة جدًا، وسهير سيدة عظيمة، لكن كان من المستحيل استمرار العلاقة، فتزوجنا في لحظة وانفصلنا ونحن أصدقاء جدًا.

كان يريد أن يصبح مهندسًا

ما لا يعرفه الكثير عن النجم القدير أحمد خليل أن والده كان يريده أن يصبح مهندسا، ولكن بعد تخرجه من الثانوية العامة أصر على دخول معهد السينما ليوافق والده على دخوله المجال الفني بشرط أن يدخل قسم الإخراج.

ولكن أحمد خليل دخل من دون علم والده قسم التمثيل لأنه كان يعشق التمثيل ولم يعلم والده بذلك إلا بعد أن أحرز المركز الأول في قسم التمثيل .

أهم وآخر أعماله

شارك أحمد خليل في بطولة عشرات المسلسلات أهمها: “حديث الصباح والمساء ، محمود المصري والطوفان وقصة الأمس”.

وكانت آخر أعماله الفنّية مشاركته في رمضان 2021، بدور مأمون في مسلسل لحم غزال وشاركه بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، وتدور أحداث العمل في بيئة اجتماعية شعبية، ويدور المسلسل حول عدد من الخلافات بين الأبطال.

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