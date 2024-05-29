

إضحاك الناس ليس بأمر سهل، فهي مهمة لم ينجح فيها سوى عدد قليل من الموهوبين، والذي كان من ضمنهم جورج سيدهم، الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده الـ86.

حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1938م، ورحل عن عالمنا بعد معاناة طويلة مع المرض عن عمر ناهز 81 عامًا.

إصابة جورج سيدهم بالشلل وخيانة شقيقه

وكان جورج سيدهم يعاني من الشلل في آخر عمره، وذلك منذ 22 عاما، وتعود قصة إصابة “سيدهم” بالشلل إلى صدام حدث بينه وبين شقيقه “أمير سيدهم” مدير أعماله، الذي خانه بعد زواجه طمعا في أمواله بدافع الغيرة والحقد، وقام ببيع كل ما يملك “سيدهم” ومسرح “الهوسابير”، وأخذ كل الأموال الموجودة في البنك وأخذ قروضا باسم أخيه وهرب إلى كندا.

وتعرض بعدها الفنان جورج سيدهم لصدمة تسببت فى إصابته بالشلل، منذ 22 عاما، وأصبح قعيدا لا يفارق الفراش، وأصبحت زوجته الملاك، الحارس له بعد 5 سنين زواج فقط، ثم 22 سنة تقوم بدور الطبيبة والممرضة.

سبب عزوف جورج سيدهم عن الزواج لسنوات

أكد الراحل سمير غانم في حوار تلفزيوني أن الفنان جورج سيدهم كان لا يعترف بالزواج نهائيًا وكان يطلق عليه “النظام الفاشل”، مشيرًا إلى أن جورج كان له طرق ممتعة على المسرح دون أي فرد آخر.

مسيرة جورج سيدهم

لعب جورج سيدهم الأدوار الكوميدية ومن أشهر أعماله مسرحية المتزوجون مع صديقيه سمير غانم وشيرين.

ومن أبرز أعماله الفنية الحلو مايكملش والرجل والليل و كلام رجالة وصباح الورد وبوابة الحلواني و عزبة القرود و ألف ليلة و ليلة حواديت فكري أباظة ورأفت الهجان و عصر الفرسان و قابيل و قابيل و صرخة برئ ونشنت يا ناصح و حب في التخشيبة وجواز مع الاشتراك في الأرباح وكلام خواجات و المتزوجون وأهلًا يا دكتور و أزواج بلا ماضي و منطقة ممنوعة ومن أجل حفنة نساء وجوليو ورومييت و موسيكا في الحي الشرقي و إنت اللي قتلت عليوة و فندق الأشغال الشاقة و طبيخ الملايكة و كل واحد وله عفريت و لو انت فار انا قطة و فندق الثلاث ورقات وآخر موضة الراجل اللى جوز مراته.

اللحظات الأخيرة في حياة جورج سيدهم

كشفت الدكتورة ليندا، أرملة الفنان الراحل جورج سيدهم، عن تفاصيل ساعته الأخيرة، قبل وفاته، مشيرة إلى أنها لم تشعر أنها كانت ف جنازة زوجها وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، بل كان يوم عرس له، فقد جاءت له رسائل وبرقيات من بلدان العالم كافة، ومن شخصيات لا أعرفها.

وتابعت:”كان يوم عرس وليس جنازة.. على رأي دلال عبد العزيز، روح جورج كانت ترفرف فى الكنيسة”.

وأوضحت أنها التزمت بقواعد الكنيسة فى عدد المشاركين فى الجنازة، مضيفة: “جمهورية مصر كانت على أتم استعداد أن تأتى اليوم فى الجنازة .. أنا مش عارفة إيه موجة الحب الشديد للراحل جورج سيدهم”.

أخر ما قاله جورج سيدهم

وفي يونيو 2019، وجه الفنان جورج سيدهم، رسالة إلى جمهوره على الهواء مباشرة مرددا: “وحشتوني أوي..أنا بحبكم”.

وقال “جورج سيدهم” تلك الكلمات البسيطة بصعوبة بالغة لفقده النطق منذ سنوات؛ لكنه تحامل ليعبر عن سعادته باحتفال أسرته وعدد من المقربين، بعيد ميلاده.

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