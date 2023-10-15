تحل اليوم الذكري الثالثة لوفاة الفنان القدير محمود ياسين، والذى يعد واحدا من أهم الممثلين فى التاريخ المصري، والذي رحل عن عالمنا في 14 أكتوبر من عام 2020، عن عمر ناهز الـ79 عاما.

وقدم محمود ياسين، مايقرب من 300 عملاً فنياً ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، والعديد من الأعمال المميزة، خاصة أعماله الوطنية، والتي تعرض هذا العام على الشاشات الفضائية بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

غياب نجلاء فتحي من جنازة محمود ياسين

غابت الفنانة نجلاء فتحي عن مراسم جنازة وعزاء الفنان الراحل محمود ياسين، رغم الصداقة المعروفة بينها وبين زوجة الراحل الفنانة شهيرة.

وتساءل عدد كبير من الجمهور عن السبب الذي جعل نجلاء فتحي تتخلّف عن تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل، إلا أن مصدراً مقرّباً من أسرة محمود ياسين أكد أن الفنانة شهيرة هي التي منعتها من الحضور، حيث تواصلت نجلاء مع السيناريست عمرو محمود ياسين لكي تعزّيه، وأبلغته رغبتها في زيارة الأسرة في المنزل لتعزيتهم، ولكن شهيرة نصحتها بعدم المجيء.

وذكر المصدر أن رفض شهيرة للزيارة كان حرصاً منها على صحّة نجلاء، ذلك أن الأخيرة تعاني من نقص في المناعة، ما يجعلها أكثر عرضهً للإصابة بفيروس كورونا. وتابع المصدر أن نجلاء بدت متأثرةً للغاية بوفاة النجم المصري، خاصة أنه كان من المقرّبين إليها، وشاركها بطولة العديد من الأفلام السينمائية الناجحة، منها “الشريدة” و”اذكريني” و”سونيا والمجنون” و”العاطفة والجسد”.

جنازة محمود ياسين

يُذكر أن جنازة الراحل شُيّعت قبل ثلاثة أعوام، بحضور عدد كبير من النجوم، وخاصة رفاق مسيرته الفنية ومن بينهم: حسين فهمي، ‏‏ونادية الجندي، ولبلبة، ‏‏وسوزان نجم الدين، وأشرف عبد الغفور، ورشوان توفيق، ونهال عنبر، ومحمود حميده، والمنتج محمد مختار، والدكتور أشرف زكي نقيب ‏‏المهن التمثيلية، وخالد النبوي، وعزت العلايلي، وأحمد السقا.‏

ماذا قالت «شهيرة» في ذكرى وفاة زوجها الـ3؟

نشرت الفنانة شهيرة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، صورة تجمعها بزوجها الراحل الفنان محمود ياسين، إحياء لذكرى وفاته اليوم.

ووجهت رساله تنعى فيها الراحل قائلة “صباح حزين لأنه الصباح الذى رحلت فيه ولن تعود، أعيش الأيام وتمر مع إحساسى الغريب بأنك موجود، وإذا جاءت سيرتك العطرة وقال أحدهم الله يرحمه، انزعج على الحقيقة المره”.

وتابعت “وتمر الأيام والشهور والسنين ومازلت انت أنت، وأنا أنا، أنت الحبيب والصديق والسند والشهر، والقلب النابض بالحب لمن حولك، انت الحكمه والوعى والحنان والاحتواء”.

واختتمت “أنا التى تعانى من البعاد والإشتياق لكل تفاصيل الحياه معك، الايام الحلوه والصعبة، نم يا حبيبي فى سلام، وتنعم بما اتاك الله من فضله بأذنه وكرمه، دعواتكم لحبيبي وحبيبكم”.

يُذكر أن الفنان الراحل محمود ياسين قدم الكثير من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل “سوق العصر، اللقاء الثاني، غداً تتفتح الزهور، ماما فى القسم”،وقدم أيضاً الكثير من الأعمال السينمائية أبرزها فيلم “أفواه وارانب، أذكرينى، السادة المرتشون، الوعد، الجزيرة”.

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