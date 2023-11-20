حلت أمس الأحد ذكرى وفاة نجمة الكوميديا الفنانة خيرية أحمد التي وضعت لنفسها مكانة بين الجمهور بخفة دمها وتركت بصمة كبيرة في أعمالها الفنية جعلتها تنافس نجمات جيلها من كوميديانات الزمن الجميل.

حفيدات خيرية أحمد

وفي ظهور نادر، حل المهندس كريم عوف النجل الوحيد للفنانة خيرية أحمد وحفيداتها الثلاث ” سارة ومريم وفاطيما ” ضيوفا في حلقة سابقة من برنامج “السفيرة عزيزة” المذاع على قناة dmc وذلك بمناسبة إحياء ذكرى وفاة خيرية أحمد .

وظهرت حفيدات الفنانة الراحلة خلال اللقاء وهن يرتدين من ملابس جدتهن وأشاروا في حديثهم إلى أنهم يحرصن على ارتدائها بشكل مستمر مع قيامهن بضبط المقاسات وإعادة تنسيق القطع لتصبح عصرية .

فقالت مريم : ” كنت أختبئ في دولاب ملابس جدتي دائما ولدي الكثير من الصور وأنا ارتدي البالطو الخاص بها وكذلك باروكتها ” .

أما فاطيما وهي الحفيدة الصغرى لخيرية أحمد قالت أن ارتدائهن لهذه الملابس يجعلهن يشعرن أن جدتهن مازالت قريبة منهم ولم ترحل ويجعلهن يتذكرن الكثير من المواقف والذكريات معها .

فيما قالت الحفيدة الكبرى سارة : ” لا يهمني إن كانت موضة قديمة أو لا فأنا أحب هذه الملابس كثيرا وأحاول ارتدائها بشكل عصري مناسب للذوق الآن ” .

مشوار خيرية أحمد

قدمت خيرية أحمد واحدًا من أشهر أدوارها لدور الخادمة الذى انحصرت فيه لفترة فى بدايتها من خلال شخصية “برقوقة” فى فيلم “حماتى ملاك” الذى عرض عام 1959، وقام ببطولته كل من: مارى منيب وآمال فريد، يوسف شرف الدين، وظهرت فيه بدور الخادمة الساذجة، وتنبع من شخصيتها الكوميدية.

أيضا من أبرز أعمالها السينمائية شخصية دوللى التى قدمتها ضمن فيلم “الأطلال” الذى قام ببطولته كل من: فاتن حمامة، وعماد حمدى وفؤاد المهندس، وميمى جمال.

أيضا من الأعمال المميزة فى تاريخها الفنى دورها فى فيلم “الفانوس السحرى” الذى شاركت فيه إلى جانب عدد من النجوم؛ منهم إسماعيل ياسين، وعبد السلام النابلسى، وتم عرضه عام 1959.

يليها أيضا دورها فى فيلم “عريس مراتى”، الذى يعتبر من أهم الأعمال التى قدمتها، حيث اشتهرت بعد ذلك بشخصية الزوجة الساذجة المملة التى تتسبب فى متاعب للزوج، واشتهرت معها جملتها “محمود يا حبيبى” والتى صارت لازمتها الشهيرة فى أعمالها مع المهندس.

ينضم لها دورها فى فيلم “أخو البنات”، حيث قدمت من خلاله دور الشقيقة الكبرى للفنان محمد عوض التى لم تكمل تعليمها وتلازم المنزل، وتضعه فى العديد من المشاكل.

ورغم التاريخ الفنى ومشوار العطاء الكبير لم يتم تكريم الفنانة الكبيرة خيرية أحمد سوى مرة واحدة خلال الدورة 14 لمهرجان القاهرة للإعلام العربي، حيث بكت من شدة الفرحة على تقدير تأخر كثيرًا، وبعد معاناة مع مرض السرطان رحلت خوخة الفن صباح يوم 19 نوفمبر 2011 ، ولكنها تبقى بفنها الراسخ فى وجدان وقلوب الملايين.

أيضا من الأعمال المميزة فى تاريخها الفنى دورها فى فيلم “الفانوس السحرى” الذى شاركت فيه إلى جانب عدد من النجوم؛ منهم إسماعيل ياسين، وعبد السلام النابلسى، وتم عرضه عام 1959.

يليها أيضا دورها فى فيلم “عريس مراتى”، الذى يعتبر من أهم الأعمال التى قدمتها، حيث اشتهرت بعد ذلك بشخصية الزوجة الساذجة المملة التى تتسبب فى متاعب للزوج، واشتهرت معها جملتها “محمود يا حبيبى” والتى صارت لازمتها الشهيرة فى أعمالها مع المهندس.

يذكر أن الفنانة خيرية أحمد كانت قد رحلت عن عالمنا في 19 من نوفمبر لعام 2011 بعد صراع مع مرض السرطان .

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »