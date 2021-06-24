تحل اليوم 24/ يونيو الذكرى الـ9 لوفاة الفنان القدير الراحل “يوسف داوود“، واسمه كاملًا هو (يوسف جرجس صليب)، ولد في منطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية، وفي بدايته الفنية شارك في مشهد وحيد في فيلم “ملف في الآداب” بدور طبيب مستغل.

قدم يوسف داوود العديد من الأفلام الناجحة والتى لها رصيد كبير لدى الجمهور منها أفلام “كراكون في الشارع” و” سيداتي آنساتي” و” عسل أسود” و” عمارة يعقوبيان” و ” حسن ومرقص” وكان له دور كوميدى في فيلم “أمير الظلام” مع الزعيم عادل إمام، حيث ظهر في دور مدير دار المكفوفين، الذى لا يهتم بأحوالهم ودائم الخلاف مع الجنرال عادل إمام بطل حرب أكتوبر، ويحاول الاثنان الانتقام من بعضهما.

ظهر يوسف داوود فى العديد من الشخصيات سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية ونذكر منها دور مدير البنك في فيلم ” بطل من ورق “ودور اللواء في ” النمر والأنثى ” حيث أنه يعتبر صاحب النصيب الأكبر في الأعمال مع الزعيم عادل إمام أشهرها ” بوبوس ” و” مرجان أحمد مرجان” و” الواد سيد الشغال ” و” الإرهاب والكباب ” بخلاف دوره العبقرى ” لبيب شطا” في المسلسل الشهير ” أنا وأنت وبابا في المشمش ” كما قدم أدوارا بعيدة عن الكوميديا.

وكشفت «دينا»، ابنة الفنان الراحل يوسف داوود، عن جوانب لا يعرفها الجمهور عن والدها الراحل قائلة : ” إن شخصية والدها الحقيقية داخل المنزل كانت مختلفة تمامًا عن الصورة التى كان يظهر بها فى أغلب أدواره، فهو كان محباً للضحك والفكاهة ويتعامل مع أسرته بنوع من الطيبة والكثير من المزاح، مؤكدة أنه كان يؤلف بنفسه “اسكتشات” ضاحكة لأحفاده تعبر عن شخصية كل واحد منهم “.

نرشح لك – فى ذكرى وفاته.. تعرف على سر أنفصال محمود الجندي عن عبلة كامل بعد عامين من الزواج

وأضافت ابنة الفنان الراحل في تصريحات إعلامية، أن والدها كان محباً للقراءة وخصوصاً الشعر، وهو من زرع فيهم حب القراءة، كما أنه كان يساعد شقيقها على المذاكرة بطريقته الخاصة من خلال القراءة له بطريقة فنية تشبه أجواء “ألف ليلة وليلة”.

وقالت دينا داوود أن والدها كان يفضل ابتعادهم عن التمثيل، حتى أن أخاها حاول أن يحترف التمثيل ولكن عندما ثبتت عدم موهبته طلب منه والده التوقف عن ذلك احتراماً لتاريخه الفنى.

وكشفت دينا يوسف داوود عن بعض المواقف في حياة أبيها الراحل، حيث قالت إنه تعرض للعقاب أثناء أدائه الخدمة العسكرية، حيث لم يكن زملاؤه يعلمون أنه مسيحي وطلبوا منه إلقاء خطبة الجمعة، وهو ما قام به بالفعل نظرًا لأنه كان مطلعا بشكل كبير على تعاليم الدين الإسلامي.

وأكدت ابنة يوسف داوود أنه كان محباً لأعمال النجارة كحرفة يدوياً، خاصة أنه كان تخرج فى كلية الهندسة قسم الكهرباء، لذلك فهو كان يحب القيام بأعمال يدوية بنفسه.

بدأت الكلى تهاجم الفنان يوسف داوود عام 2004، حتى إنه كان يقوم بعمل غسيل 3 مرات في الأسبوع، وبدأت أمراض الشيخوخة تطارده حتى توفي في 24 يونيو 2012 عن عمر يناهز “79” عاما.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “