تحل اليوم 18 نوفمبر الذكرى 71 لميلاد النمر الأسود الفنان “أحمد زكي”، والذي احتفل به محرك البحث “جوجل”، بتغيير واجهته المعتادة بصورة الفنان الراحل، الذي ولد في 18 نوفمبر 1949، في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ورحل عن عالمنا في 27 مارس عام 2005، عن عمر يناهز 55 عامًا.

قدم أحمد زكي، العديد من الأعمال السينمائية مع كثيرات من جميلات السينما، مثل الفنانات هالة فؤاد، وسعاد حسني، (ورغدة)، وشيرين سيف النصر، ونبيلة عبيد، ويسرا. إلا أن هناك علاقة حب وصداقة قوية جمعت بين أحمد زكي ورغدة استمرت قرابة 15 عامًا حتى وفاته، فقد تشاركا في 4 أفلام سينمائية، من أهمها فيلم “كابوريا”، وفيلم “استاكوزا”، وفيلم “الإمبراطور”.

وظلت الفنانة السورية رغدة بجواره طيلة فترة مرضة إلا أنه لم تُكتب لهذه الصداقة أن تتحول لزواج كونهما كانا على اتفاق وود دائم حيث كانت تردد دائما عن أحمد زكي عدة أوصاف، منها “توأمي، ونصفي الآخر”، وبالرغم من أن الأمبراطور عرض عليها الزواج خلال أيامه الأخيرة، لكنها قابلته بالرفض، حيث خافت رغدة أن يتهمها الناس بأنها تزوجته في لحظاته الأخيرة طمعاً في الميراث.

وصرحت رغدة، في لقاء تليفزيوني سابق، بأنها كانت تربطها علاقة حب بالراحل أحمد زكي، مشيرة إلى أنه على الرغم من أنهما كانا متربطين جدا عاطفياً وكانت تغار عليه في بعض الأحيان، إلا أنهما كانا يعيان جيداً بأن زواجهما مستحيل، وذلك لعدة أمور لم تحب الحديث عنها.

وظلت رغدة، مرافقة للفنان أحمد زكي، طوال عمره، ولم تتخل عنه أيضاً وهو في أسوأ حالات مرضه بآخر أيامه، حتى انتشرت شائعات تفيد زواجهما، وحينها عرض النمر الأسود وهو بفراش المرض على رغدة الزواج، لحمياتها من القيل والقال، ولكن رفضت رغدة وقالت له “يكفي أن ربنا أعلم بما في نوايانا، وأنت أعز من أخي وأقرب لي من أبي يا زكي”.

يُشار إلي أن الامبراطور أحمد زكي، تزوج من الفنانة المعتزلة الراحلة هالة فؤاد لمدة عامين فقط وأنجبا ابنهما الوحيد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي الذي مرت ذكري وفاته الأولي منذ أيام، وأنفصل أحمد زكي عن زوجته هالة فؤاد قبل وفاتها بوقتٍ قليل.

ويعد “زكي”، ثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل 100 فيلم مصري عام 1996، حيث له في القائمة 6 أفلام وهمي: “البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، إسكندرية ليه، أحلام هند وكاميليا وأبناء الصمت”، وحصل أحمد زكي على عدة جوائز وتكريمات، من بينها مهرجان القاهرة السينمائي عام 1990 ومهرجان الإسكندرية عام 1989.

حصل على جائزة عن فيلم “طائر على الطريق” في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة عن فيلم “عيون لا تنام” من جمعية الفيلم، وجائزة عن فيلم “امرأة واحدة لا تكفي” من مهرجان الإسكندرية عام 1989، وجائزة عن فيلم “كابوريا” من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1990.