نشرت الفنانة ” جيلان علاء ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعربت من خلاله عن حزنها وغضبها الشديدين من جريمة ” فتاة المعادي ” والتي راحت ضحيتها شابة مصرية تدعى ” مريم محمد ” .

وذلك بعد قيام أشخاص مجهولون بمضايقتها في الشارع والتحرش بها لفظيا ومحاولة سرقة حقيبتها التي التصقت بسيارتهم مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض أثناء محاولة هروبهم لتلقى مصرعها .

وكتبت جيلان علاء في منشورها في رسالة شديدة اللهجة : ” إيه ذنب بنت تموت عشان شوية ولاد مشافوش ٣ دقايق رباية .. تحرش وسحل وتموت نهار إسود علينا وعلى عيشتنا .. طب حرام ولا مش حرام أسرة تفقد بنتها اللى عندها ٢٥ سنة عشان نزلت الشارع ومشيت فيه جريمتها إيه والنبى ؟ ” .

وتابعت : ” هو أنا كبنت بتعاقب إنى بنت أفضل خايفة طول الوقت وعارفة إنى معرضة لأى موقف يضايقنى أو يخدش حيائى عشان أنا زفت طين بنت .. كأنهم بيدفعوكى تمن إن ربنا خلقك بنت لابسة ولا قالعة ملفتة ولا مش ملفتة .. مش بنت يلا نتحرش بيكى عادى عشان غرايزنا بس قالبة علينا ومش عارفين نتحكم فيها عشان إحنا شوية كلاب ” .

وأضافت : ” ربوا عيالكوا يا جماعة أو متخلفوش لو مش هتعرفوا تربوا وسيبوا اللى بيربى صح يعيش .. جريمة المعادى دى ضحيتها بنت دكتور محترم جدا كان بيدرسلنا فى الجامعة .. أنا قلبى واجعنى والله يا دكتور قلبى معاك ومع كل حبايبها ” .