نشر الملحن ” سامر أبو طالب ” زوج المطربة ” رنا سماحة ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وجه من خلاله رسالة غامضة في التعليق الأول له بعد أخبار إنفصاله عن زوجته .

فكتب سامر أبو طالب في منشوره : ” التجاهل وقِلّة التقدير بيعلموا الانسحاب .. تكرار الغلطات وقِلّة الذّوق بيعلموا القسوَة .. كسر الخواطِر ووجع القلُوب بيعلموك تختار نَفْسك وتفضّلها عن الجميِع وتبطل تعمل حساب لأيّ حدّ ” .

وتابع : ” مفيش بني آدم خلقهُ ربنا إلَّا وكان لهُ آخر مهما كان قوي علَى التحمُّل وصبرُه كبير ومهما كان ودُود ومُتسامِح ، في النهاية لازم هيقف عند حاجات مُحدَّدة لا هيقدر إنّه يعديها ولا ينفع يتقبلها بأيّ شكل إن كان ” .

وأضاف : ” فَمحدش يَستَهين بالطِّيب الغلبان اللي بيعمل نَفْسه مَش واخد بالُه بمزاجُه لكِن وقت اللُّزوم لا هيعمل حِساب لا لغالي ولا رخِيص وهيكون علَى حقّ .. مساءكم شبه نواياكم ” .

يذكر أنه في الأيام الأخيرة تم تداول أنباءا حول إنفصال المطربة رنا سماحة عن زوجها الملحن سامر أبو طالب بعد قيام كلا منهما بإلغاء متابعته للآخر وحذف الصور التي تجمعهما عبر حسابهما على إنستجرام .. وإلى الآن لم يكشف أيا منهما عن حقيقة الأمر سواء بالتأكيد أو النفي بشكل رسمي .