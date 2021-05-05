أجرى الفنان ” أحمد سعد ” تسجيلا صوتيا لبرنامج ” MBC Trending ” علق من خلاله على المشهد الذي شارك به في مسلسل ” موسى ” وتضمن إحياؤه لحفل زفاف موسى الذي يجسده الفنان ” محمد رمضان ” وحلاوتهم التي تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة ” سمية الخشاب ” .

وبدأ أحمد سعد حديثه بتوجيه الشكر لمحمد رمضان على دعوته بالمشاركة في المسلسل والغناء في مشهد زفافه على سمية الخشاب وعلق قائلا : ” كنت هزعل منه أوي لو مكنش عزمني في يوم زي ده يعني مناسبة سعيدة جدا ” .

وعن ردود الأفعال والضجة التي أثارها تواجد أحمد سعد وسمية الخشاب في عمل فني واحد وخاصة هذا المشهد قال : ” أنا شايف ضجة كبيرة جدا على السوشيال ميديا بسبب الموضوع بس أنا عادي جدا كلمني محمد قالي تيجي تغني قولتله طبعا عادي أنا معنديش مشكلة خالص ” .

وتابع : ” ردود الفعل بتضحكني أوي ضحكتني جدا جدا شايف الناس بصراحة دمها خفيف اوي وبتكتب حاجات بتضحك فعلا حتى لو هي عليا ” .

وأضاف أحمد سعد مشيرا إلى كواليس تصوير مشهد زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب : ” اليوم كان عادي جدا مكنش فيه حاجة وقابلت سمية وسلمت عليها وسلمت عليا وهزرنا وضحكنا ومفيش أي مشكلة .. هي بس نزلت بوست بتقول رزق وجايله كنت عايز أقول أنا رحت كده بالحب مخدتش أي فلوس ” .

واستكمل : ” مفيش داعي بقى للكلام اللي ملوش لازمة ومن تحت لتحت وهي مركزة .. منزلالي صورة وأنا مغمض عنيا وشكلي غريب هنفضل طول عمرنا نعمل حاجات من اللي هي تحت لتحت علشان الناس تشوف حاجات وحشة عن الغير .. أنا راجل دلوقتي خاطب وبحب خطيبتي جدا ومعنديش مشكلة مع سمية ” .