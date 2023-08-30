تسبب فيديو منتشر لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، في هجوم الجمهور عليه بعدما قال خلال الفيديو ” اللي ميكملش في ستين الف داهية”.

وقال حسن شاكوش فجأة وسط الغناء، وهو ممسكا بالميكرفون: “اللي ما يكملش في ستين ألف داهية”، ولم يظهر من مقطع الفيديو إلى من يوجه “شاكوش” حديثه.

وبعد تلك العبارات استكمل حسن شاكوش تفاعله مع الجمهور وطالبهم بالتصفيق، وعاد للغناء. وأثارت كلمات حسن شاكوش حالة من الغضب لدى جمهور منصات التواصل الاجتماعي وقال البعض إن حديثه كان موجه للجمهور، وهو ما قد يتسبب في أزمة جديدة لحسن شاكوش الفترة المقبلة.

آخر أخبار حسن شاكوش

كان مطرب المهرجانات حسن شاكوش تصدر محركات البحث الفترة الماضية بسبب خلافاته مع طليقته بعد عدة أيام من الزواج، قبل أن يقرر إنهاء كل القضايا بأن يطلقها غيابيا.

بدأت الأزمة بعد 55 يوما من حفل الزفاف الضخم الذي حضره أغلب نجوم الوسط الفني وأحياه الفنان تامر حسني، وشهد الحفل الذي قال “شاكوش” إنه تكلف ما يزيد عن 4 ملايين جنيه عدة مفاجأت منها أن عروسه سجدت في وسط القاعة.

أزمة شاكوش وريم طارق

ولكن فجأة وقبل أن يمر شهرين على الزواج حررت زوجته ريم طارق محضر ضده اتهمته فيه بطردها من مسكن الزوجية والاستيلاء على شبكتها الذهبية التي قالت إنها تقدر بحوالي 350 ألف جنيه، إلى جانب استيلاءه على إيصال أمانة بقيمة 500 ألف جنيه حرره لوالدها عوضا عن مؤخر الصداق، وقالت ريم طارق في المحضر أيضا إنه طردها بملابس المنزل وأنها انتظرت صلاح الأمور ولكنه فأجها بطلبه إنهاء الزواج فقررت تحرير محضر لضمان حقها.

بعدها بدأت الحرب على السوشيال ميديا بين الجانبين، وقال حسن شاكوش إن زوجته خدعته ولم تخبره أنها كانت متزوجة من قبل، وهو الأمر الذي نفته الزوجة وشهد معها الإعلامية بسمة وهبة والتي أكدت أنها أثناء استضافة العروسة ريم طارق وحسن شاكوش قالت إن الله عوضها بـ “حسن” بعد” تجربتها السابقة وهو الأمر الذي يعني زواجها من قبل.

ووصلت المحاضر المتبادلة إلى النيابة التي أصدرت قرار بتمكين الزوجة من شقة الزوجية، وحاول “شاكوش” وأفراد أسرته منعها من تنفيذ التمكين ولكنها استطاعت في النهاية أن تنفذ القرار، وبعدها أعلن محامي حسن شاكوش أن موكله طلق زوجته ريم طارق غيابيا.

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