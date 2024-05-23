كشفت المخرجة مريان خوري عن صورة نادرة للفنانة الراحلة سوسن المارديني والدة يسرا اللوزي بعد رحيلها عن عالمنا قبل عدة أيام.

والدة يسرا اللوزي في سن الشباب

ونشرت المخرجة ماريان خوري صورة لسوسن مرديني والدة يسرا اللوزي وعلقت قائلة: هى دى سوسن مردينى من أيام الطفولة.

جنازة والدة يسرا اللوزي

شُيعت جنازة والدة يسرا اللوزي السيدة سوسن مارديني صباح أمس الجمعة الموافق 10 مايو من مستشفى الأنجلو بالزمالك، وأُقيمت صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم، وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من أصدقاء يسرا اللوزي الذين حرصوا على مساندتها سواء من الوسط الفني أو خارجه ومن أبرزهم إياد نصار، سلوى محمد على، فرح يوسف، وغيرهم.

كما حرص عدد من الفنانين على نعي الراحلة بكلمات مؤثرة توضح مدى افتقادهم لها وتأثرهم بها والعلاقة الطبية التي كانت تجمعها بهم ومنهم الشاعر أحمد حداد الذي جاءت كلماته موضحة مشاعره ومدى تأثره بهذه السيدة وأكد أنه كان يجلس معها لفترات طويلة بمنزلها ويتحدثان في كثير من الأمور وهو الأمر الذي أكد له حسن تعاملها مما جعله يتأثر بفراقها.

مسلسل “صلة رحم”

يذكر أن آخر أعمال يسرا اللوزي كان مسلسل “صلة رحم”، الذي عرض في شهر رمضان 2024 الماضي.

يناقش مسلسل “صلة رحم” عملية استئجار الأرحام، من مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية والطبية والدينية، وتدور أحداثه على مدى تسعة أشهر هي الفترة التي تستغرقها عملية الحمل والولادة.

المسلسل مكون من 15 حلقة، وعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.

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