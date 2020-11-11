إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة قديمة لملكة جمال ​لبنان​ السابقة جورجينا رزق.

وفي تفاصيل الصورة ظهرت رزق بإطلالة طبيعية وبفستان أسود مفتوح الصدر، معتمدة تسريحة شعر طبيعية وناعمة. ولاقت الصورة إنتشاراً واسعاً في صفحات رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق البعض على الصورة بـ” من أجمل لسيدات ، جمال طبيعي رائع”.

يذكر أن جورجينا رزق ولدت في 3 يناير 1953 ، وهي عارضة أزياء وممثلة لبنانية حصلت على لقبي ملكة جمال لبنان 1970، و مثّلت لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 1971 التي اُقيمت في مدرج ميامي بيتش بفلوريدا، وفازت باللقب وهي المرة الأولى التي تفوز فيها لبنانية وشرق أوسطية بلقب ملكة جمال الكون. وقد أصدر لبنان طابعا بريديا يُظهر صورة جورجينا رزق بمناسبة حصولها على لقب ملكة جمال الكون.













