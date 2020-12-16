إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للعندليب الأسمر، الفنان المصري الراحل ​عبد الحليم حافظ​، يظهر فيها وهو يُقبّل يد كوكب الشرق ​أم كلثوم​، أثارت إهتمام المتابعين الذي تداولوها بشكل كبير عبر صفحاتهم الخاصة.



يُذكر أن الباحث والمؤرخ محمد شوقي كان قد كشف في مقابلة تلفزيونية عن كواليس العلاقة المتوترة بين أم كلثوم وعبد الحليم، مشيراً الى أن أم كلثوم قاطعت عبد الحليم أكثر من مرة، أشهرها حين كان يشاركها إحياء إحدى الحفلات، وتعمدت أن تطيل فقرتها، وعندما صعد إلى المسرح في الساعات الأولى من الصباح، وجد الجمهور يغادر الحفل، فتحدث إليهم وعبر عن غضبه بطريقة ساخرة، لتغضب منه أم كلثوم بعدها وتقاطعه.



وأضاف شوقي أن أول قطيعة حدثت بين أم كلثوم وعبد الحليم، كانت في أواخر الخمسينيات، حين تحدث عبد الحليم في حوار مع مجلة “الكواكب” عن رأيه في إحدى أغاني أم كلثوم، ووصفها بأنها لا تليق بها، لتغضب منه، وتبلغ إستيائها إلى الموسيقار محمد عبد الوهاب، بصفته أستاذ عبد الحليم في الغناء، كما تسببت في منع بث أغاني عبد الحليم في الإذاعة، حتى ذهب إلى منزلها لمصالحتها، فسامحته بمجرد رؤيته وإهتمت بالسؤال عن صحته والإطمئنان عليه.