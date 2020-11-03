تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لـ”ميلانا” ابنة النجم ​اللبناني وائل كفوري​ من طليقته ​أنجيلا بشارة​، أظهرت التغيير الحاصل في ملامحها.

وحرصت أنجيلا على نشر صورة ابنتها بفستان بدت فيه كأميرات ديزني وهي تضع تاجاً على رأسها، عبر خاصية “الستوريز” على تطبيق “إنستغرام”، احتفالاً بـ”الهالوين”… وتألقت ميلانا بشعرها الذهبي الطويل بعدما كبُرت وتغيرت ملامحها لتصبح نسخة من والدته. وتفاعل المتابعون مع الصورة التي تمّ تداولها على نطاق واسع، فيما أجمع الكل على جمال الطفلة وبراءتها.

يُذكر أن وائل كفوري كان يحرص على إبقاء عائلته بعيدة من وسائل الإعلام، إلا أن طليقته نشرت صوراً ومقاطع فيديو لابنتيهما مع إخفاء ملامحهما، لكنها سرعان ما نشرت صوراً للطفلتين أظهرت ملامحهما بوضوح في أكثر من مناسبة.





