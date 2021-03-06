تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة حديثة شهدت ظهور (حسن) حفيد الفنان “محمود حميدة”، من إبنته “إيمان حميدة”، وأكد الكثيرين على تشابه ملامح الطفل الوسيم بعض الشئ مع جده الفنان الكبير .

والتقطت عدسات المصورين إحدي تلك الصور خلال حضور الفنان محمود حميدة بصحبة حفيده حسن في مهرجان الجونة السينمائي بدروته الرابعه عام 2020، وأخري من العرض الخاص لـ “فيلم فوتوكوبي” من بطولته والفنانة شيرين رضا، واستطاع الحفيد أن يخطف الأنظار بهذا الظهور النادر برفقة جده الفنان.

كما نشرت الإعلامية بوسي شلبي فيديو جمعها بالطفل حسن حفيد الفنان محمود حميدة، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، وأجرت بوسي شلبي حوار قصير مع حسن، وكشف الطفل أنه يتمنى أن يصبح ممثلاً عندما يكبر مثل جده الفنان، مشيراً أن والده يشجعه على ذلك بل ويعلمه التمثيل منذ الآن ، ولاقى المقطع القصير إعجاب الآلاف من متابعي بوسي شلبي، وتفاعلوا بشكلٍ كبير معه.

في سياقٍ آخر، شارك النجم محمود حميدة صورا له خلال اجتماع اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال مشاركته فى فعاليات المهرجان، ونشر محمود حميدة على حسابه بموقع “إنستجرام”، صورا من الاجتماع الأخير، وعلق قائلا: “من اجتماع اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية”.

وعلي الصعيد الفنى، كشف محمود حميدة، منذ أسابيع، عن صورة جمعته مع المخرج عمرو عرفة ووليد منصور، من كواليس تصوير فيلم “أهل الكهف”، حيث نشر الصورة عبر حسابه على إنستجرام، أتبعها بالقول: “مع المخرج عمرو عرفة والمنتج وليد منصور من تصوير فيلم أهل الكهف”.

فيلم “أهل الكهف” يشارك فى بطولته خالد النبوى، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبرى فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.