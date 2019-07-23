في ظهور نادر لهما معاً منذ سنوات… حسين ومصطفي فهمي يشعلان المواقع بإطلالتهما

نشر أحد الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة حديثة للفنانين المصريين حسين ومصطفى فهمي في ظهور نادر لهما معاً منذ سنوات.

وبدا أنهما التقيا أثناء تمضية إجازتهما في أحد الأماكن الساحلية في مصر. وأشعلت الصورة التعليقات التي ركز معظمها على حفاظ الممثلين على وسامتهما رغم تقدمهما في السن.

ومما كتب في التعليقات: “شباب أكتر من ممثلين أصغر منهم كتير” و”هو احنا بس الي بنكبر والا أيه العبارة بالضبط؟”.

كذلك نشرت الإعلامية فاتن موسى الصورة على حسابها على التطبيق إضافة إلى صور أخرى وكشفت أنها التقطت أثناء تمضية الأسرة إجازة في منطقة الساحل الشمالي.