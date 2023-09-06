وجهت الفنانة المعتزلة حنان ترك رسالة إلى زوجها، بكلمات مؤثرة تعبر عن التقدير والاحترام والمحبة فيما بينهما.

حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد زوجها

ونشرت على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام“، صورة تجمعها بزوجها، وجهت له رسالة وعلقت “لم تكن انتقاء حبيبى، أنت نعمة وربنا يديمك عليا من أجمل نعم حياتى”.

وظهرت «ترك» في صورتها مع زوجها بإطلالة محتشمة متميزة وجذابة، وتفاعل الجمهور والمتابعين مع منشورها

أبناء حنان ترك

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة حنان ترك سبق لها الزواج 5 مرات قبل ارتباطها بزوجها الحالي محمود مالك.

وخلال زيجاتها، أنجبت الفنانة المصرية 5 أبناء، وهم يوسف خالد خطاب، وآدم خالد خطاب، ومحمد محمد يحيى، وأخيرًا مريم محمود مالك ومنى محمود مالك.

حنان ترك و”حكايات نونة”

على صعيد آخر، قررت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، قبل عدة أشهر، التواصل مع جمهورها مرة أخرى من خلال مجموعة من الفيديوهات القصيرة، أطلقت عليها “حكايات نونة”.

وبدأت “ترك” في نشر مقاطع الفيديو عبر حسابها في إنستجرام. وظهرت في أحد الفيديوهات مع عائلتها وهي تصنع المعجنات والخبز، وهو ما نال إعجاب عدد كبير من متابعيها.

ونشرت فيديو آخر ظهرت فيه مع بناتها الصغيرات وهي تعلمهن القراءة وتلقت الكثير من التعليقات التي تتمنى لها السعادة.

إعتزال حنان ترك

الفنانة حنان ترك أعلنت اعتزالها الفن رسميًا من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نيشان في برنامج “أنا والعسل”، على قناة “الحياة”، في أثناء لقائه مع الفنانة سمية الخشاب في أغسطس/ آب 2012، حيث قالت: “أنا قرَّرت بفضل الله اعتزالي التمثيل في اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى يعني (أخت تريز) المسلسل الأخير لي في التمثيل”.

ويعود آخر عمل درامي لحنان ترك إلى عام 2012 وهو مسلسل “أخت تريز”، ثم شاركت في 3 أعمال جميعها ينتمي لنوعية الرسوم المتحركة أو الإذاعية، لكنها عادت مؤخرا للظهور والتفاعل عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

في حين كان آخر أعمالها السينمائية “فيلم المصلحة” مع النجمين أحمد السقا وأحمد عز، ولعبت به دور زوجة الضابط حمزة الذي جسده السقا.

كما بدأت “حنان” في الاحتفال عبر “السوشيال ميديا” بأكثر من مناسبة عائلية، مثل الاحتفال بشكل مستمر بعيد زواجها ونشر صور تجمعها مع زوجها محمود مالك، بالإضافة لمشاركتها في فيلم إذاعي عرض خلال عام 2021 حمل اسم “النداهة”.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »