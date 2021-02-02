عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانين والفنانات، خاصة فيما يتعلق بحياتهم الشخصية التى دائماً ما يحرصون علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهم خاصة أمهاتهم ، وذلك لتحّري الشبه بين الفنان ووالدته، حيث أن هناك نجمات ونجوم عرب يُعتبروا “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهم.

علي عكس عدد من النجوم الذين يُفضّلون نشر الكثير من الصور والفيديوهات عبر حسابتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين بها، وأرفاقها برسائل مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهم بأمهاتهم، ومن أبرز هؤلاء النجم المصري “أحمد السقا”، الذي نشر عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، صورة شهدت ظهور والدته السيدة “نادية عبده السروجي” التى لفتت الأنظار لدي ظهورها النادر.

وقالت السيدة نادية السروجي في آخر ظهور إعلامي لها، إن أحمد السقا ابنها أخذ الموهبة من والده المخرج صلاح السقا، مشيرة أن مسلسله “ولد الغلابة” أعجبها للغاية وباركت لكل فريق المسلسل. وأضافت السروجي، أن مشهد وفاة والدة عيسي (صفاء الطوخي) في المسلسل أبكاها وشعرت أنه يتحدث لها وليس لوالدته في المسلسل.

في سياقٍ آخر، واصل النجم أحمد السقا تعبيره عن حزنه الكبير لرحيل والد زوجته مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وشارك السقا متابعيه بصورة جديدة للصغير عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، مصحوبة بتعليق :”المعلم واحد بس”، لتلقي الصورة الكثير من رسائل المواساة والدعم للسقا وعائلته في مصابهم الكبير، ونشر السقا عدة صور منذ بداية متاعب الصغير الصحية حيث دعا له بالشفاء، وبعد ذلك عبر عن حزنه الكبير عقب وفاته .

وعلي الصعيد الفنى، يستعد النجم أحمد السقا حالياً لبطولة “فيلم العنكبوت” من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.

كما يلتقى النجمان أحمد السقا الذى يجسد شخصية ” عساف” وأمير كرارة الذي يجسد شخصية “غفران”، من خلال “مسلسل نسل الأغراب”، الذي هو التعاون الأول بينهما فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداث المسلسل فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.