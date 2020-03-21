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في عيد الأم .. إليسا تعايد والدتها بمقطع فيديو يجمعهما وتعلق : ” يا ست الحبايب يا حبيبة “

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احتفلت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” بعيد الأم حي ثنشرت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو ظهرت فيه هي ووالدتها في بعض اللقطات التي التقطت لهما خلال حفلات إليسا التي كانت تحرص والدتها على حضورها لدعم إبنتها .

وكتبت إليسا في تعليقها على مقطع الفيديو : ” يارب يخليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة ” .

ثم نشرت تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” لهذه المناسبة قالت فيها : ” يا رب من كان له أم متوفية فأرحمها .. ومن كان له أم مريضة فإشفها .. ومن كان له أم بعافيتها فاحفظها ” .

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يا رب يخليكي يا أمي ،يا ست الحبايب يا حبيبة elissa#

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