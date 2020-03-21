في عيد الأم .. إليسا تعايد والدتها بمقطع فيديو يجمعهما وتعلق : ” يا ست الحبايب يا حبيبة “

احتفلت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” بعيد الأم حي ثنشرت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو ظهرت فيه هي ووالدتها في بعض اللقطات التي التقطت لهما خلال حفلات إليسا التي كانت تحرص والدتها على حضورها لدعم إبنتها .
وكتبت إليسا في تعليقها على مقطع الفيديو : ” يارب يخليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة ” .
ثم نشرت تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” لهذه المناسبة قالت فيها : ” يا رب من كان له أم متوفية فأرحمها .. ومن كان له أم مريضة فإشفها .. ومن كان له أم بعافيتها فاحفظها ” .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
يا رب من كان له أم متوفيه فأرحمها و من كان له أم مريضه فإشفها و من كان له أم بعافيتها فاحفظها. 🙏🏻
— Elissa (@elissakh) March 21, 2020